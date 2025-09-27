Esta semana llegan a los cines hasta 11 estrenos, liderados por el título más fuerte dirigido por Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, y se completa con cine de terror, español, familiar, japonés... hay donde elegir. Los repasamos todos.

La justificación de la violencia

Paul Thomas Anderson es un director admirado y aclamado. Su última película, Una batalla tras otra, es un recital de buen cine: diálogos ácidos e inteligentes, comedia disparatada, acción y violencia y unos actores soberbios encabezados por Leonardo DiCaprio y Sean Penn, ambos merecen un Oscar.

El director se ha inspirado libremente para Una batalla tras otra en la novela de Thomas Pynchon, con la intención de hacer una sátira sobre la opresión y la violencia. Y una vez vista, uno no para de darle vueltas a lo planteado.

La trama es la siguiente: un grupo terrorista apodado Francés 75 del que forma parte el personaje de Leonardo DiCaprio realiza acciones de sabotaje con bombas incluidas. En una acción cometen un crimen y tienen que esconderse. DiCaprio lo hace con su hija pequeña. Dieciséis años después, el personaje de Sean Penn, un militar obsesivo que tuvo sus más y sus menos con el grupo, los encuentra y secuestra a la joven. Ahora, la persecución es a la inversa: DiCaprio quiere dar caza a Sean Penn.

La película es una maravilla en cuanto a cine, a los mencionados DiCaprio y Sean Penn se unen actores como Benicio del Toro a quien nos hubiera gustado disfrutar aún más en pantalla. La palabra a la que no paro de darle vueltas tras haber visto Una batalla tras otra es "violencia". En numerosas críticas leo como destacado que el grupo de DiCaprio lucha "contra la violencia y el racismo institucional". El primer sabotaje que vemos en la película, momento en el que el destino de DiCaprio y Penn queda ligado, son unas instalaciones donde están detenidos inmigrantes ilegales. Las leyes efectivamente pueden ser injustas, ¿pero es la violencia el camino para revertirlas?

La película tiene secuencias desternillantes pese a la gravedad del asunto que trata. El mundo en el que vivimos cada vez está más polarizado. Un mundo donde a un conservador como Charlie Kirk lo asesinan de un tiro y millones de personas lo celebran porque le acusan de sembrar odio. ¿Hay asesinatos que están justificados?

Paul Thomas Anderson romantiza en exceso a los "revolucionarios", personas convencidas de que su causa, al ser buena, justifica cualquier tipo de violencia contra unos militares que son los malos de la historia. Quizás la intención de Paul Thomas Anderson solo sea provocar o que el espectador reflexione. Yo al menos lo llevo haciendo desde que vi la película.

Título: Una batalla tras otra

Género: Drama - Thriller - Crimen

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 170 minutos

Director: Paul Thomas Anderson

Reparto: Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio Del Toro

Distribuidora: Warner Bros.

Fecha de estreno en España: 26 de septiembre de 2025

Volver al armario a los 70

En el Festival de Cine de San Sebastián se ha presentado Maspalomas, que este fin de semana llega a los cines de toda España. La película cuenta la historia de Vicente, un hombre mayor y abiertamente homosexual que vive en el sur de Gran Canaria. Sin embargo, un ictus hará que tenga que ser ingresado en una residencia de ancianos. Ante personas mayores que quizás no le entiendan, decide ocultar su orientación sexual y volver al armario.

Título original: Maspalomas

Género: Drama

País: España

Año: 2025

Duración: 109 minutos

Directores: Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga

Reparto: José Ramón Soroiz, Nagore Aranburu, Kándido Uranga

Distribuidora: BTeam Pictures

Fecha de estreno en España: 26 de septiembre de 2025

Vuelven los enmascarados

Para los amantes del terror llega a las salas de cine Strangers: Capítulo 2. Maya sobrevivió al ataque de los tres desconocidos enmascarados que vuelven para acosarla, esta vez hasta fuera de casa. Esta segunda entrega de la trilogía incorpora nuevos personajes y escenarios.

Título original: The strangers: Chapter 2

Género: Terror - Misterio

País: España - Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 162 minutos

Director: Renny Harlin

Reparto: Madelaine Petsch, Froy Gutierrez

Distribuidora: Diamond Films

Fecha de estreno en España: 26 de septiembre de 2025

Terror con comedia y ciencia ficción, drama y animación

También llega a las salas de cine el thriller español Ya no quedan junglas con Ron Perlman entre el reparto; el thriller Relay; una película que mezcla terror y comedia como El vengador tóxico; el drama francés Los lazos que nos unen; el drama japonés Sigue volando, sobre una mujer casada que tiene que ocultar el dolor por la muerte repentina de su amante, y terror con ciencia ficción en La astronauta. Completan los estrenos tenemos dos opciones familiares: la película de animación El tesoro de Barracuda y la de aventuras Sketch. cuidado con lo que dibuja.

Pincha en el audio para descubrir, sin spoilers, todos los detalles de los estrenos.