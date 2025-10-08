J.K. Rowling enciende otra mecha contra los que blanquean a Hamás y "globalizan la intifada"

No contenta con sus opiniones contrarias al tratamiento de los trans en Reino Unido, que le ha llevado a un tenso enfrentamiento con la actriz Emma Watson, la escritora J.K. Rowling ha abierto un nuevo frente manifestando con contundencia sus opiniones contra las manifestaciones pro Hamás del mundo occidental, de la que ha formado parte, aquí en España, la tristemente célebre flotilla de Ada Colau y compañía.

La creadora de Harry Potter, convertida ahora en oveja negra cultural de la opinión imperante en Reino Unido dominada por las ordas de la corrección política de los movimientos de izquierdas, ha compartido un artículo en el que se critica abiertamente a los manifestantes antijudíos.

"Pro-Palestinian demonstrators couldn’t give it a rest – not even for 24 hours. They were chanting all the old slogans and ducking all the hard questions. ‘Globalise the intifada,’ they cried – does that mean killing Jews in Manchester?" ✍️@NickCohen4https://t.co/rloOSC4fXT — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 5, 2025

Los manifestantes pro-palestinos no pudieron descansar ni por 24 horas. Cantaban las viejas consignas y eludían las preguntas difíciles. "¡Globalizar la intifada!", gritaban. ¿Eso significa matar judíos en Manchester?", reza el encabezado de una publicación en X que remite a un texto crítico del diario The Spectator escrito por Nick Cohen y titulado "¿Por qué no llamamos al anti-semitismo como lo que es?".

"The kind of Jews who need driving from the world". Britain, 2025 https://t.co/BOl0p6ZBhb pic.twitter.com/zwyPPJlvlF — Alex Hearn (@hearnimator) October 5, 2025

Rowling más tarde ha seguido esa misma senda en sus posteriores publicaciones en X, divulgando declaraciones oficiales de la Junta de Diputados de Judíos Británicos en la que se condena el ataque -sin víctimas- a una mequita de Peacehaven, un crimen de odio producido como respuesta a los dos muertos del ataque a la sinagoga de Manchester, así como otras publicaciones sobre la trágica situación de las mujeres en Afganstán, uno de los muchos factores que parecen ignorar los manifestantes anti-judíos.

A woman from Afghanistan: Education is our right. Don’t take it away from us.💔 pic.twitter.com/DaD55xTyq3 — WDI.Afghanistan (@WDIAfghanistan1) October 5, 2025

Hace unos días, la actriz y activista Emma Watson, que interpretó a Hermione en las películas de Harry Potter, volvió a llamar a las armas a Rowling con sus posicionamientos trans, provocando una airada reacción de una escritora cansada ya de tonterías y amenazas disfrazadas de condescendencia de izquierdas. "Los adultos no pueden esperar acercarse a un movimiento activista que regularmente pide el asesinato de un amigo y luego afirmar su derecho al amor de ese antiguo amigo", dijo, añadiendo que "Emma Watson es tan ignorante que ignora lo ignorante que es".