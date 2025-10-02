Ataque antisemita en una sinagoga de Mánchester en pleno Yom Kipur: al menos dos muertos y tres heridos

Al menos dos personas han muerto y tres han resultado heridas de gravedad por el apuñalamiento y atropellamiento delante de la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en el barrio de Crumpsall, a las afueras de Mánchester. Los hechos han tenido lugar poco después de las 9:30, hora local.

La Policía de Mánchester, al norte de Inglaterra, ha confirmado además que ha disparado al presunto autor de los hechos. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron a agentes apuntando con armas a una persona tendida en el suelo frente a la sinagoga, mientras otro, presuntamente el atacante, yacía inmóvil con manchas de sangre cerca de la cabeza. El atacante también habría muerto, aunque los agentes no han podido acceder al cuerpo porque hay "objetos sospechosos" y un equipo de artificieros debe examinarlos.

ÚLTIMA HORA 🔴 Cuatro heridos en un ataque con apuñalamiento y atropello en una sinagoga en Mánchester https://t.co/R2skJoz8HM pic.twitter.com/96QwgMwWEj — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 2, 2025

"El peligro inminente parece haber pasado" ha asegurado a la BBC el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, que pese a haber asegurado que el ataque está ya contenido ha recomendado a los ciudadanos, igual que la Policía, que se evite la zona.

Festividad del Yom Kippur

El apuñalamiento y atropello ha coincidido con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos y una jornada de especial afluencia en las sinagogas.

Dave Rich, portavoz de la Fundación para la Seguridad de la Comunidad (CST, en inglés), organización benéfica que monitoriza el antisemitismo en el Reino Unido, condenó un "ataque espantoso en el día más sagrado del año judío" y agradeció la rápida respuesta de la Policía y del personal de seguridad de la sinagoga, informa EFE.

Rich subrayó que Yom Kippur es un día de solemnidad y ayuno comparable en importancia a la Navidad para los cristianos, y destacó que siempre existe un operativo de seguridad conjunto entre la Policía y la CST en los principales festivales judíos.

Starmer adelanta su vuelta de Copenhague

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se ha mostrado "consternado" por el ataque, y por el hecho de que haya coincidido con la festividad del Yom Kippur, lo que lo hace "aún más horrible" por el significado que tiene para los judíos.

El premier británico ha adelantado su vuelta desde Copenhague, donde participaba en una reunión de líderes de la Comunidad Política Europea, para encabezar esta misma tarde una reunión del comité COBR que examina situaciones de emergencia, según informa la BBC.

Además, ha anunciado que se desplegarán "recursos policiales adicionales" en las sinagogas del Reino Unido tras el ataque de este jueves y que hará todo lo posible por "mantener segura a la comunidad judía".

Aumento del antisemitismo en Europa

Las comunidades de judíos europeos vienen denunciando el aumento del antisemitismo desde la masacre de Hamás del 7 de octubre y el odio antijudío visceral que sufren a diario, como expresaron recientemente en una carta a Úrsula Von der Leyen, Antonio Costa y Roberta Metsola los rabinos representantes de esas comunidades.

En la carta se preguntaban "si realmente existe un futuro" para ellos en Europa o si se ha llegado a "un punto crítico en el que sus países ya no brindan la seguridad y el apoyo necesarios para que quienes se identifican como judíos puedan vivir sin miedo constante". Incluso lo están viviendo como el momento más alarmante desde los días previos a la Noche de los Cristales Rotos.

Ataques como el de hoy a las afueras de la sinagoga de Heaton Park en Mánchester vuelven a poner de manifiesto la inseguridad que se ha instalado en el día a día de la vida de los judíos europeos.