Los datos que demuestran que el antisemitismo se ha disparado en España

El Observatorio del Antisemitismo en España, creado por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y el Movimiento contra la Intolerancia (MCI), ha emitido recientemente su informe anual, en este caso referido al 2024.

En él se recogen todos los incidentes de tipo antisemita que han sido reportados al Observatorio o que éste ha tenido conocimiento por otras vías como noticias de prensa o redes sociales, por lo que, tal y como se destaca en el propio informe, el número total de incidentes "es, a todas luces, mayor".

Un 321% más

Pese a que no estén todos recogidos, en 2024 el número de incidentes antisemitas creció en nada más y nada menos que en un 321% respecto al año anterior, un dato que todavía es más llamativo si tomamos como referencia el 2022: en ese caso el crecimiento ha sido nada más y nada menos de un 567%.

La cifra total de incidentes fue de 193, es decir, más de uno cada dos días. Si lo comparamos con los años anteriores en 2023 se registraron 60 incidentes y en 2022, 34 incidentes.

Otro dato muy revelador es que los dos meses en los que se produjeron más incidentes fueron octubre y noviembre, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Hamás del 7 de octubre. Durante estos dos meses hubo 25 y 30 incidentes, es decir, casi uno al día.

En la educación

El informe separa los incidentes en seis categorías diferentes: ataques personales; pintadas y carteles; actos y manifestaciones; medios de comunicación; colegios y universidades; y, finalmente, el ámbito político.

Aunque es el que menos casos recoge, llama poderosamente la atención que se diesen siete ataques antisemitas a personas en España y también lo poco que este hecho impactó en los medios de comunicación.

También resulta preocupante un aspecto que subraya el propio informe: el hecho de que uno de los ámbitos donde más ha proliferado la incitación al antisemitismo es el sector educativo, con 34 incidentes registrados cuando otros años apenas se había registrado ninguno. Instituciones educativas varias registraron episodios de adoctrinamiento político, pintadas y actividades antiisraelíes varias entre las que destaca lo ocurrido durante los meses de la primavera, cuando se replicaron en varios campus universitarios españoles las acampadas que se organizaron en otros países.

Y en la política

Asimismo, el informe señala como especialmente negativo el hecho de que se hayan dado hasta 31 casos de antisemitismo en la política, "terreno abonado por parte de determinados partidos, algunos, con responsabilidades de gobierno", señala el texto.

Especialmente grave se considera que en un acto en el propio Congreso de los Diputados dos invitadas por Podemos calificasen como "valiente" la masacre de Hamás y, además, afirmaron que "Israel no tiene derecho a existir".

"Palestina libre" y, sobre todo, "desde el río hasta el mar" han sido otras dos expresiones que el informe destaca por su uso antisemita "en carteles de convocatorias, titulares de medios de comunicación y en discursos políticos".

En ocasiones de una forma tan grave como que lo hiciese la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en un video institucional publicado el 22 de mayo, "grabado en su despacho del ministerio, ante las banderas de España y la Unión Europea" y "en el que pide a los países europeos romper relaciones con Israel, acusa a Israel de practicar genocidio con el pueblo palestino".

La causa principal: la guerra

El informe destaca que la "gran mayoría de actos, expresiones e incidentes antisemitas tuvieron su origen en el conflicto entre Israel y las organizaciones terroristas" en Gaza. La extraordinaria duración de esta guerra es, en opinión del Observatorio de Antisemitismo, el gran crecimiento de actitudes y casos que se ha podido constatar, ya que "siempre que Israel ha enfrentado un conflicto armado, el antisemitismo ha aumentado en España".

Sin embargo, conviene no olvidar que el carácter de muchos de estos incidentes señala que los sucesos de la actualidad no sólo generan un nuevo antisemitismo, sino que en realidad despiertan y dan excusas al de toda la vida, que hasta el 7 de octubre se mantenía larvado o avergonzado y ha encontrado con un terreno abonado para crecer, con cifras que realmente asustan y que, por desgracia, no parecen estar moderándose durante este 2025.

