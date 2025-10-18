Las mejores persecuciones de coches con Juan Francisco Calero

En compañía del periodista del motor Juan Francisco Calero, los chicos de Par-Impar dedican un programa a las mejores persecuciones de coches del mundo del cine, así como a los coches más famosos de las películas.

Calero, director editorial de carwow.es, conversa con Dani Palacios y Juanma González de los coches que han marcado su vida y, de paso, demuestra una faceta cinéfila avanzada que sus seguidores de Youtube quizá desconocían.

El mito de Bourne, Los caraduras, The Italian Job y clásicos de serie B de Roger Corman, así como otros titulos más desconocidos como C'était un rendez-vous del francés Claude Lelouch, son objeto de debate a lo largo de un programa donde también caben anécdotas personales y comentarios sobre el mundo del baloncesto.

