Bryan Adams y sus canciones de cine: por qué sus "haters" se equivocan de cabo a rabo

Las baladas cinematográficas del músico Bryan Adams, capaz de llenar de romanticismo películas como Robin Hood. Príncipe de los Ladrones o Don Juan de Marco, no siempre han obtenido el aprecio que merecen, pese a ser inmensamente populares.

Temas como "I finally found someone" de la película de Barbra Streisand El amor tiene dos caras han recogido premios y alabanzas de todo tipo, generando más impacto todavía que la propia pelicula. Hay otros temas musicales que parecen pensados para cerrar films de éxito como el famosísimo "All for love" de la version de Walt Disney de Los tres mosqueteros, estrenada apenas tres años antes, en 1993.

La cosa se pone igualmente emotiva como "Star", para la película Jack, protagonizada por Robin Williams y dirigida por Francis Ford Coppola, en la que el actor interpreta a un niño metido en el cuerpo de un hombre adulto. Adams, nacido en 1959, cultivó su identificación con el protagonista de forma similar a cuando realizó todas las canciones del musical de Broadway de Pretty Woman.

Y es que no solo Bryan Adams escribió y cantó sus propias canciones, tambien las escribió para amigos y compañeros suyos como Tina Turner y su tema "Why must we wait until tonight", que apareció en el biopic Tina estrenado en 1993.

Entre canciones y referencias, Felipe Couselo repasó la trayectoria del músico canadense, que ha marcado varios hitos en sus más de 50 años de carrera, como por ejemplo el realizado para el mismísimo Joe Cocker en "When the night comes", titulada aquí Un hombre inocente, o el dedicado a Celine Dion para la película de Clint Eastwood El Cadillac rosa, de 1989. Es una lista eterna.

Adams, en todo caso, también se afanó en escribir canciones y banda sonora más completas, caso del film de animación de Dreamworks Spirit, el corcel indomable, en donde compartió tareas con el mismísimo Hans Zimmer. El film tiene varias canciones épicas dedicadas al territorio norteamericano entre las que destaca "Here I am", adornada con su propia voz.

Los años 90 fueron los más abundantes y los mejores para Bryan Adams y el cine, aunque se trata de una relación qeu sigue existiendo y cultivando. Por su labor en las canciones cinematograficas ha recibido dos nominaciones al Oscar, la primera por el tema "Everything I do I do it for you", de Robn Hood, y la segunda por el tema de El amor tiene dos caras.

Todas estas canciones y más formaron parte de Prohibido contar ovejas de esRadio, cuyo audio completo puedes escuchar si presionas click más arriba.