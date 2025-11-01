Cuidado con los aquelarres: todavía quedan brujas el Día de Todos los Santos

La Víspera de Todos los Santos, o Noche de Brujas, es el momento ideal para que esta figura femenina, monstruo de monstruos, se asome a las calles para perpetrar sus maldades. En este pequeño resumen te ofrecemos algunas de las brujas más destacadas del mundo del cine para que puedas reconocerlas en caso de encontrarte con una.

Y es que la bruja se puede valer de su angelical aspecto para engañarte. Es lo que le ocurre a la niña de Gretel y Hansel, la actualización del clásico cuento de los Grimm en forma de cine de terror elevado. La bruja que tiena a Sophia Lillis, intérprete del personaje, le ofrece todo un mundo de posibilidades a la niña.

Igual o más de sensuales son Las Brujas de Eastwick, tres mujeres que descubren sus poderes cuando un "diablillo cachondo y normal" encarnado por Jack Nicholson desata las pasiones ocultas del pacífico pueblo de Eastwick. Este clásico de los 80 con Cher, Michelle Pfeiffer y Susan Sarandon sigue siendo tan divertido como antaño.

Algo menos divertidas son las andanzas de Anya Taylor-Joy en La Bruja, película descrubrimiento del denominado "terror elevado" de la última década, en la que las leyendas de la antigua Nueva Inglaterra se erigen en metáfora del mal en EEUU pero, sobre todo, del relato de maduración femenina de la reprimida protagonista.

Más punkies y contemporáneas son las chicas de Jóvenes y Brujas, un éxito del cine juvenil de loa 90 que dio a conocer a actrices como Neve Campbell o Fairuza Balk, y que entre mucha música grunge y pop-rock de la época se erige como relato de empoderamiento feminista en tiempos muy anteriores al Me Too.

Pero para brujas, las de Suspiria, tanto el clásico de Dario Argento de 1977 como el remake de Luca Guadagnino en 2018, una versión menos colorida y misteriosa pero igualmente estimulante de lo que se cuece detras de esta escuela de baile berlinesa.

Estos y otros ejemplos, acompañados de audios de las películas, música y comentarios del equipo de Prohibido contar ovejas, puedes encontrarlo en el audio que tienes más arriba. Solo has de pulsar al "play".