Antes de la moda de los remakes de terror, el propio George A. Romero se montó el suyo propio de La noche de los muertos vivientes. Estrenada en 1990, la película no gozó del reconocimiento de la taquilla, pero vista ahora es mucho mejor de lo que incluso sus propios creadores pensaron durante mucho tiempo -incluyendo el director Tom Savini, debutando aquí en el largo tras una extensa carrera en los maquillajes-.

En compañía de Jorge Loser, de Horror Losers, periodista especializado en el género, Juanma González y Dani Palacios conversan de La Noche de los Muertos Vivientes de 1990 con motivo de su 35 aniversario y la salida a la venta de una nueva edición remasterizada en 4K y Blu-Ray con más extras y escenas alternativas incorporadas al montaje. Y eso en una película de Romero y Savini significa una cosa: sangre y vísceras.

