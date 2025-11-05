Paramount, regido ahora con mano de hierro por el primer directivo millennial de Hollywood, el magnate de 42 años David Ellison, habría realizado una lista negra de profesionales célebres de la industria que en los últimos meses se han caracterizado por sus opiniones antisemitas en medio del conflicto entre Israel y Hamás.

Ellison, hijo del millonario Larry Ellison, una de las personalidades más cercanas al presidente Donald Trump, estaría pujando por la compra de otro estudio, Warner Bros, después de que su compañía Skydance se hiciera recientemente con Paramount. El resultado sería un macroestudio que desafiaría las reglas de competencia en EEUU, pero cuya cercanía con Trump podría facilitar.

Productor de la secuela de Top Gun y las últimas entregas de Terminator, el nuevo regente de Paramount Skydance habría, según Variety, planteado realizar una lista negra sobre las celebridades que se han manifestado sobre el conflicto en Gaza y, en particular, quienes se han inclinado ante el lado antiisraelí. Aunque no nombra ninguna celebridad en el texto, otros medios que han repicado el texto lo ilustran con un fotomontaje de Emma Stone, Mark Ruffalo, Javier Bardem y la británica Olivia Colman.

En septiembre, Paramount se convirtió en el primer estudio de Hollywood -Warner Bros, compañía para el que él mismo postula su compra, vino después- en rechazar explícitamente la carta firmada por actores como Bardem en la que se instaba a un boicot cultural contra la industria e instituciones israelíes por su participación en lo que denominaron "genocidio".

En la lista negra de Variety se subraya que existen talentos con los que el estudio no trabajará por considerarlos "abiertamente antisemitas", "xenófobos" y "homófobos".

Variety informa que la intención de Ellison es acercar su nuevo estudio Paramount-Skydance a los postulados de MAGA (Make America Great Again) del presidente Trump, con quien le unen lazos de amistad personales y familiares.

El manifiesto incluía nombres como Javier Bardem, Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Boots Riley, Adam McKay, Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Emma Stone, Andrew Garfield, Harris Dickinson, Guy Pearce, Jonathan Glazer, Ebon Moss-Bachrach, Abbi Jacobson, Eric Andre, Elliot Page, Payal Kapadia, Joaquin Phoenix, y Rooney Mara.

El artículo recuerda que uno de los siguientes proyectos de Ellison para el estudio son restaurar su relación con Tom Cruise e iniciar una franquicia de películas basada en el videojuego bélico Call of Duty que dirigirá Peter Berg, realizador que también ha manifestado su apoyo al republicano. Ellison, no obstante, ha visto cómo el guionista de este mismo proyecto, el creador de Yellowstone Taylor Sheridan, finalizaba su megacontrato con la compañía y se mudaba a Universal, en uno de los movimientos que han conmocionado la industria en los últimos días.