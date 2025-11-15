La paternidad, al igual que la maternidad, es uno de los trabajos más duros y para el que uno nunca está del todo preparado. Realmente se aprende sobre la marcha. En los últimos tiempos cada vez que se aborda el tema en la ficción, ya sea en cine o TV, se hace desde un punto de vista dramático, traumático y problemático. Pues bien, Prime Video nos ofrece una disparatada comedia de acción con Juego de niños.

Brian (Kevin James) acaba de ser despedido y decide quedarse en casa cuidando de su hijastro. Intentando asimilar su nueva rutina familiar, termina aceptando un plan con otro padre (Alan Ritchson) y su hijo al que acaban de conocer en el parque. Lo que parecía una tarde de juegos terminará siendo una persecución con coches híbridos familiares por barrios residenciales intentando huir de unos mercenarios que quieren matarlos.

'Juego de niños'.

Parejas totalmente opuestas que generan comedia simplemente por ese contrapunto no es nuevo. Recordemos a Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito en Los gemelos golpean dos veces o más recientemente a Kevin Hart y Dwayne Johnson en Un espía y medio. Kevin James, el amo de casa, y Alan Ritchson, el tipo duro, son ese contrapunto.

El problema de Juego de niños es que carece de un guion inteligente y ácido, lo apuesta todo a la acción. Pero sin una trama que la sustente sólo son fuegos artificiales o parques temáticos como decía Scorsese. Por cierto, si termináis eligiendo esta opción para pasar una tarde tonta delante de la TV, la edad recomendada es 13 años debido a las escenas violentas y determinado vocabulario.

Título original: Playdate

Género: Acción, Aventura, Comedia

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 93 minutos

Dirigida por Luke Greenfield

Reparto: Kevin James, Alan Ritchson, Benjamin Pajak

Fecha de estreno en España: 12 de noviembre de 2025

Distribuidora: Prime Video

Afortunadamente no es el único título que llega a las plataformas. Repasamos otras películas que llegan a Netflix, Movistar Plus+, Disney+, Filmin y SkyShowtime.

Damos por iniciada la temporada de cine navideño

No sólo Vigo y el resto de ciudades españolas encienden cada vez antes el alumbrado de Navidad, también las plataformas estrenan las películas navideñas. A este paso veremos las primeras en la piscina, o la playa los más afortunados, en el mes de agosto.

En primer lugar Netflix estrena la comedia Una Navidad excepcional en la que una pareja que ha decidido divorciarse acuerda "por el bien de sus hijos" celebrar una última Navidad juntos. Lo que en un primer momento podría ser una reunión familiar pacífica y tranquila pronto se complicará cuando el futuro exmarido aparezca con su nueva novia. ¿Terminará reinando el espíritu navideño?

Título original: A Merry Little Ex-Mas

Género: Comedia, Romántico

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 89 minutos

Dirigida por Steve Carr

Reparto: Alicia Silverstone, Oliver Hudson, Jameela Jamil

Fecha de estreno en España: 12 de noviembre de 2025

Distribuidora: Netflix

'Una Navidad excepcional'.

Disney+ por su parte apuesta por Una Navidad muy Jonas Brothers. Si no os gusta este grupo musical, seguramente esta película no sea la vuestra. Los hermanos acaban de cerrar su gira con un gran concierto en Londres y solo tienen en mente una cosa, volver a casa a tiempo para pasar la Navidad con sus familias. Kevin, Joe y Nick pierden el vuelo y terminan realizando un viaje tortuoso que los volverá a unir como hermanos tras el distanciamiento debido al estrés de la fama y la gira.

Título original: A Very Jonas Christmas Movie

Género: Comedia, Musical

País: Estados Unidos

Año: 2025

Dirigida por Jessica Yu

Reparto: Kevin Jonas, Joe Jonas, Nick Jonas, Chloe Bennet, Randall Park, Jesse Tyler Ferguson

Fecha de estreno en España: 14 de noviembre de 2025

Distribuidora: Disney+

'Una Navidad muy Jonas Brothers'.

Comedia y amor adolescente

La plataforma Movistar Plus+ apuesta por dos títulos europeos muy diferentes entre sí. Por un lado, la comedia francesa Un guía muy perdido en la que a un hombre que ha pasado toda su vida soñando con viajar le llega su gran oportunidad, ser colaborador de la prestigiosa guía Routard. Su trabajo es ir a Marrakech para evaluar docenas de sitios que recomendar. El problema es que Yann no ha viajado nunca y deberá enfrentarse a culturas desconocidas.

Título original: Le Routard

Género: Comedia

País: Francia

Año: 2025

Duración: 85 minutos

Dirigida por Philippe Mechelen

Reparto: Hakim Jemili, Christian Clavier, Michel Blanc

Fecha de estreno en España: 10 de noviembre de 2025

Distribuidora: Movistar Plus+

El otro título es la holandesa-belga Young hearts sobre el primer amor. Elías es un adolescente de 14 años que queda fascinado por su nuevo vecino Alexander, de su misma edad. Las reacciones de sus amigos y familiares solo aumentan su confusión.

Título original: Young hearts

Género: Drama

País: Bélgica – Holanda

Año: 2024

Duración: 97 minutos

Dirigida por Anthony Schatteman

Reparto: Lou Goossens, Marius De Saeger, Geert Van Rampelberg

Fecha de estreno en España: 11 de noviembre de 2025

Distribuidora: Movistar Plus+

Stevie y su hermano Elliot descubren un portal mágico al reino de los sueños, donde se embarcan en una aventura fantástica en busca de The Sandman.

Cruising y cine de terror

Entre el resto de estrenos en streaming encontramos en Netflix la película de animación En sueños, sobre dos hermanos que viajan a un mundo de fantasía; en Filmin la película noruega Amor en Oslo sobre dos personajes que se adentran en el mundo del cruising, encuentros fortuitos que les ayudan a llevar los dramas de sus vidas.

Título original: Kjærlighet (Love)

Género: Drama romántico

País: Noruega

Año: 2024

Duración: 119 minutos

Dirigida por Dag Johan Haugerud

Fecha de estreno en España: 14 de noviembre de 2025

Distribuidora: Filmin

'Amor en Oslo'.

Los amantes del cine de terror pueden encontrar en SkyShowtime el título El asesino con ojos de corazón. La película neozelandesa sigue a dos compañeros de trabajo que son confundidos con una pareja por un asesino en San Francisco el día de San Valentín.

Título original: Heart Eyes

Género: Terror. Thriller. Comedia | Crimen. Slasher

País: Nueva Zelanda

Año: 2025

Duración: 97 minutos

Dirigida por Josh Ruben

Fecha de estreno en España: 14 de noviembre de 2025

Distribuidora: SkyShowtime

