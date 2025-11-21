'NIX' emociona al público del Festival de Cine de Montaña de Torelló

‘NIX’, la película documental impulsada por Grandvalira Resorts y producida por el estudio andorrano Citric, ha recibido una gran acogida en el Festival de Cine de Montaña de Torelló, donde se ha proyectado por primera vez fuera de Andorra.

La sala, prácticamente llena, ha conectado con la mirada íntima y emotiva del film, que retrata la vida en la montaña a través de seis historias reales. Rodada durante dos inviernos, ‘NIX’ combina imágenes de gran belleza natural con escenas cotidianas que muestran cómo la nieve, el ritmo de las estaciones y la relación con el entorno forman parte de la identidad de Andorra. Muchos espectadores han destacado la capacidad del film para transmitir emoción y verdad, y la manera en que consigue que la cultura de la nieve se convierta en algo universal.

Al finalizar la proyección, el codirector Òscar Julià explicó que llevar la película a Torelló "era muy especial, porque este festival es una referencia para todos los que amamos la montaña". Según señaló, el público "ha conectado con aquello que queríamos transmitir: una forma de vida que es muy nuestra, pero que también habla a cualquier persona que siente la naturaleza como una parte de sí misma".

El director remarcó que ‘NIX’ "no es una película de esquí ni una postal turística, sino un relato humano sobre los pequeños gestos y ritmos que definen qué significa ser gente de nieve". Para Julià, el film "captura una realidad que cuesta expresar con palabras: la manera de afrontar el frío, de caminar sobre la nieve, de cuidar un entorno que también nos cuida a nosotros".

La reacción del público ha emocionado al equipo. "Ver la sala emocionada y en silencio en algunos momentos, y aplaudiendo en otros, ha sido muy impactante", dijo el director, que añadió que "queríamos transmitir el carácter propio de la montaña de Andorra, lejos de los estereotipos con los que se asocia el país últimamente, más allá de nuestras fronteras", indicaron.

Después de Torelló, ‘NIX’ continuará su recorrido internacional, entre otros, con su candidatura al Banff Centre Mountain Film Festival de Canadá, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo en este género, en el que participará también en su gira de exhibiciones por la península ibérica. Paralelamente, la película está disponible para el público general desde hoy mismo en los canales de YouTube de las tres estaciones de esquí andorranas. Próximamente podrá verse en otras plataformas.