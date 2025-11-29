Nuevo episodio de Par-Impar dedicado, esta vez, a la película Perseguido, estrenada en la época en la que bastaba el nombre de Schwarzenegger para tener éxito de taquilla. La película está basada en una novela de Richard Bachman, pseudónimo de quien más tarde se descubriría Stephen King, que ha tenido una nueva versión estrenada este mismo año, The Running Man con Glen Powell.

En lo relativo a Perseguido de Schwarzenegger, éste es suficiente para llevar a cabo todo un golpe de estado en una película que parodia la televisión sensacionalista que ya asomaba la patita en aquella época y que prevalecería en décadas siguientes. De modo que aunque no se meta en camisas de once varas, la película tiene su punto crítico.

Pero lo que cuenta aquí son las frases sardónicas de Schwarzenegger, antes, durante o después de acabar con sus enemigos. Una colección de "one-liners" memorable que encantó a los críos de los ochenta. Dani Palacios y Juanma González están entre ellos, y así te lo cuentan en este podcast de esRadio dedicado a la película.

