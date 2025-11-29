La cantidad de estrenos que llegan a la cartelera no baja, esta semana se estrenan 13 títulos. Aquí puedes encontrar una guía para saber por cuál merece la pena pasar por taquilla. Netflix estrena en cines Puñales por la espalda: De entre los muertos, tercera entrega de esta popular saga. Además podemos ver Núremberg, sobre el juicio a los altos mandos nazis y su preparación; ciencia ficción española con Singular y la comedia Coartadas, también made in Spain, sobre una empresa que busca tapaderas para infieles. Los repasamos todos.

Un cura asesinado y muchos sospechosos

Netflix estrena en cines Puñales por la espalda: De entre los muertos, tercera entrega de la franquicia Puñales por la espalda. En esta ocasión un joven seminarista con un pasado violento (Josh O'Connor) es enviado a una iglesia con un cura bastante peculiar (Josh Brolin). Sus sermones están cargados de reprimendas a sus parroquianos más fieles. En plena misa el cura es asesinado de una forma que parece imposible. Muchos sospechosos y nuevamente un hombre encargado de resolver el misterio: el ingenioso y excéntrico investigador Benoit Blanc al que vuelve a dar vida Daniel Craig.

Esta tercera entrega es la más madura de la saga y también la más irreverente. El humor dispara en todas direcciones, incluida a la propia plataforma, Netflix, con bromas sobre "el rojerío" y la "idiotización" de sus películas. "Feministas marxistas, cambio climático, racialidad"... hay bromas para todos los gustos. Curiosamente, siendo la religión una parte importante de la trama es tratada con bastante respeto en términos generales. A la plataforma llegará el próximo 12 de diciembre, sin embargo, merece la pena verla en pantalla grande.

Título original: Wake up dead man: A knives out mystery

Género: Comedia, Crimen

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 144 minutos

Dirección: Rian Johnson

Reparto: Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny

Fecha de estreno en España: 28 de noviembre de 2025

Distribuidora: TriPictures

'Puñales por la espalda: De entre los muertos'.

El juicio más famoso de la historia

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los aliados habían detenido a 22 altos mandos nazis que fueron juzgados en Núremberg. Durante la preparación del juicio el ejército de EEUU recurrió al psiquiatra estadounidense Douglas Kelley (Rami Malek) para evaluar la salud mental de los prisioneros nazis. El mayor reto de Kelley fue enfrentarse a Hermann Göring (Russell Crowe), mano derecha de Hitler. Núremberg está basada en el libro El nazi y el psiquiatra. Lo mejor: Crowe dando vida a uno de los líderes más peligrosos del Tercer Reich. Lo peor: Rami Malek, uno de los actores más sobrevalorados.

Título original: Núremberg

Género: Drama, Thriller, Histórica

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 148 minutos

Dirección: James Vanderbilt

Reparto: Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, Richard E. Grant, Leo Woodall, John Slattery, Colin Hanks, Lotte Verbeek, Mark O'Brien

Fecha de estreno en España: 28 de noviembre de 2025

Distribuidora: DeaPlaneta

Un genio alcoholizado

En pleno apogeo de los musicales, se estrena Blue Moon, una película que recuerda el final de uno de los mayores letristas, Lorenz Hart. La película nos sitúa en la noche del 31 de marzo de 1943, en el estreno de ¡Oklahoma!, el primer musical que Richard Rodgers no hacía junto a su antiguo socio Hart. El letrista se refugió en el bar Sardi's de Nueva York, donde más tarde llegará todo el equipo del musical a celebrar el estreno. Veremos a un solitario y destruido Hart charlar con el barman y el pianista y con la única esperanza de coquetear con su protegida. Impresionante Ethan Hawke dando vida a Hart.

Título original: Blue Moon

Género: Drama, Comedia, Biopic

País: Irlanda, Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 100 minutos

Dirección: Richard Linklater

Reparto: Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale, Andrew Scott, Patrick Kennedy, Simon Delaney, Jonah Lees

Fecha de estreno en España: 28 de noviembre de 2025

Distribuidora: Sony Pictures

Coartadas para infieles

Si buscan reírse en el cine, esta semana se estrena la comedia española Coartadas con Jaime Lorente en la piel de Miguel, dueño de una empresa que fabrica excusas para clientes que necesitan mentir, especialmente los infieles.

Título original: Coartadas

Género: Comedia

País: España

Año: 2025

Duración: 115 minutos

Dirección: Martín Cuervo

Reparto: Jaime Lorente, Adriana Torrebejano, Leo Harlem, Salva Reina, Llum Barrera, Paula Prendes, Mariam Hernández, Antón Lofer, Ana Jara

Fecha de estreno en España: 28 de noviembre de 2025

Distribuidora: Beta Fiction

Ciencia ficción española

Singular nos presenta a Diana (Patricia López Arnaiz), una investigadora de IA, que viajará a la casa del lago en la que pasaba los veranos junto a su expareja, Martín (Javier Rey), para conmemorar el dieciocho cumpleaños de su hijo fallecido hace doce años. Una vez en casa, aparecerá un misterioso joven que se parece siniestramente a su hijo fallecido.

Título original: Singular

Género: Thriller, Ciencia-ficción

País: España, Finlandia

Año: 2025

Duración: 100 minutos

Dirección: Alberto Gastesi

Reparto: Patricia López Arnaiz, Javier Rey

Fecha de estreno en España: 28 de noviembre de 2025

Distribuidora: Warner Bros.

La película Disney de los 1.000 millones

En 2016 Disney Animation sorprendió a todos con Zootrópolis, una película que recaudó a nivel mundial más de 1.000 millones de dólares. Catorce años después llega Zootrópolis 2. Judy y Nick se enfrentan a un nuevo y enigmático desafío cuando un misterioso reptil llega a Zootopia y altera por completo la vida en la metrópolis de los mamíferos. Siguiendo su peligrosa pista, ambos se ven obligados a meterse de incógnito en rincones que nunca antes habían explorado de la ciudad, donde descubrirán secretos ocultos y se toparán con inesperados obstáculos.

Título original: Zootopia 2

Género: Comedia, Acción, Misterio, Animación

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 108 minutos

Dirección: Jared Bush

Reparto: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Ke Huy Quan, Andy Samberg, David Strathairn, Idris Elba, Shakira, Patrick Warburton, Danny Trejo

Fecha de estreno en España: 28 de noviembre de 2025

Distribuidora: Disney

Suspense, cine iraní y homenaje a Antonio Flores

Además se estrenan Ruido, película española sobre una joven rapera con orígenes africanos que lidia con la desaprobación de su madre musulmana; la surcoreana Noise (Ruidos), donde una mujer es atormentada por un inquietante ruido; Crimson Gold, lo nuevo del siempre interesante director iraní Jafar Panahi; el documental Flores para Antonio con el que Alba Flores rinde homenaje a su padre; la película de animación española Bella, la venezolana Zafari y La voz de Hind.

