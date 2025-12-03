Conmoción por la muerte repentina del director de la Seminci José Luis Cienfuegos a los 60 años

José Luis Cienfuegos, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), ha muerto este martes en Madrid de forma repentina a los 60 años, tras sufrir un infarto cerebral. Así lo han anunciado tanto los canales oficiales del festival como el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El lunes por la noche Cienfuegos fue ingresado en un hospital de Madrid donde fallecía el martes al no lograr superar este accidente cerebrovascular, según han explicado a EFE fuentes municipales y del propio festival.

Un director único

José Luis Cienfuegos ha sido el director de la Seminci los últimos tres años, el pasado 1 de noviembre culminó la 70 edición del festival cerrando con cifras récord: 103.000 espectadores en salas (un 30% más que en 2022, año en el que llega Cienfuegos) y un aumento de venta de entradas en taquilla de un 53% en esos años.

En esCine le hacíamos una entrevista en su despacho hace un mes, en plena Seminci, en la que nos hablaba de la ilusión por incorporar nuevos espacios de proyección para seguir creciendo. Era un hombre vitalista, transmitía esa energía.

Detrás de la frialdad de las cifras, que sirven para demostrar el gran profesional que era, encontramos a una persona inteligente, divertida, amable y por encima de todo, cinéfila. Cienfuegos, asturiano de nacimiento (Avilés, 1964), comenzó dirigiendo el Festival Internacional de Gijón llevándolo a sus mayores cotas. En la ciudad asturiana empezó a llevar a la práctica lo que luego sería su sello personal: una cuidada selección cinematográfica combinada con la mejor música. Se podía decir que eran dos festivales en uno, cine por el día y música por la noche que servía de encuentro para todos los asistentes.

De Gijón saltó al Festival de Cine Europeo de Sevilla, una vez más lo llevó a la cima, consiguiendo que la Academia de Cine Europeo anunciara en la capital andaluza dentro del propio festival las nominaciones a los Premios de Cine Europeo. Y de Andalucía a Castilla y León hace 3 años, para ponerse al frente de uno de los festivales más veteranos que tenemos en España, un festival que en su origen era de cine religioso y de valores y que a lo largo de sus 70 años de vida ha acogido momentos inolvidables como "la proyección de La naranja mecánica de Stanley Kubrick o la de Rocky como cierre del festival", nos comentaba en la entrevista.

El funeral de José Luis Cienfuegos está previsto que sea en la ciudad de Oviedo, donde reside su familia. No obstante, Seminci ha comunicado que organizará un homenaje para recordar la figura de su último director.

Todos los festivales de cine de España, periodistas cinematográficos y el mundo de la cultura en general han mostrado públicamente su consternación y tristeza. Perdemos a una gran persona y a un gran cinéfilo, alguien que ponía toda su pasión en lo que hacía. Descansa en paz amigo.