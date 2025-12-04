El veterano director, el pasado día 30 cumplió 90 años, sigue trabajando. Woody Allen ya está en el proceso de preproducción de su siguiente película, la número 51 de su dilatada filmografía, que se rodará íntegramente en Madrid en primavera de 2026. La película, que todavía no tiene título, está producida por Wanda Visión, Gravier y 3Six9 Studios.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han patrocinado parcialmente la película con el fin de "mostrar internacionalmente la ciudad y la región de Madrid". Una fórmula que ya se usó en el pasado, concretamente hace 15 años, con su película Vicky, Cristina, Barcelona. En aquella ocasión todo fueron aplausos por el hecho de que un director internacional como Woody Allen rodase en España. Sin embargo, cierto sector de la izquierda critica ahora que Ayuso y Almeida hayan decidido subvencionar una película de Woody Allen. La Comunidad de Madrid patrocina de forma activa al cine español. En 2020 Woody Allen también rodó en España su película Rifkin's Festival, en este caso la ciudad elegida fue San Sebastián.

Más barato que unas olimpiadas

Hace sólo unos días durante una conferencia titulada 'El cine en Madrid’, organizada por el Instituto de Estudios Madrileños, el actor Imanol Arias, contestaba a una pregunta sobre el tema. Imanol, que participaba junto al director Alejandro Amenábar y la productora María Luisa Gutiérrez (Padre no hay más que uno, La infiltrada...) respondió que "es más barato que hacer unas olimpiadas" a lo que añadía que las películas "resultan más cómodas".

María Luisa Gutiérrez añadía por su parte que el rodaje de Woody Allen permitirá "elevar" la posición de Madrid situándola en el centro en varios festivales internacionales en los que pueda participar la película.

"Me encanta Madrid"

La productora ha comunicado que se trata de una "comedia contemporánea". Woody Allen ha asegurado que "estaré muy feliz de volver a España. Esta sería mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado".