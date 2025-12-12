Muere Adolfo Fernández a los 67 años, actor de 'Policías' y 'Águila Roja'

El actor y director teatral Adolfo Fernández ha fallecido este viernes a los 67 años a causa de un cáncer, según ha comunicado la Academia de Cine.

Adolfo Fernández nació en Sevilla en 1958, aunque pasó gran parte de su vida en Bilbao, adonde se trasladó siendo niño. El intérprete padecía un cáncer, enfermedad que finalmente ha provocado su fallecimiento. Su nombre estuvo vinculado durante décadas al teatro contemporáneo, tanto sobre el escenario como en la dirección de diferentes montajes.

En 2018 recibió un premio Max por la adaptación teatral de En la orilla, obra basada en la novela de Rafael Chirbes. Ese reconocimiento, compartido con Ángel Solo, situó su trabajo dramatúrgico entre los más destacados del panorama teatral reciente. La adaptación formó parte de la intensa actividad que desarrolló desde su compañía, fundada en Bilbao en 2002 bajo el nombre de K Producciones, con el objetivo de impulsar proyectos de autores contemporáneos con un enfoque centrado en contenidos políticos y sociales.

Inicio en la dirección y desarrollo profesional

Fernández comenzó a dirigir a finales de los años 80, etapa en la que se situó al frente de la Escuela de Teatro de Sestao. Ese periodo marcó el inicio de una carrera que alternó papeles interpretativos con proyectos de dirección. Según la información disponible en su biografía profesional, su labor al frente de K Producciones buscó consolidar un espacio propio para textos actuales y propuestas escénicas centradas en temas de carácter social.

A lo largo de su carrera intervino en numerosas obras teatrales. Entre ellas destacan Testigo de Cargo, Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini, A Electra le sienta bien el luto, Frankie & Johnny y Martes de Carnaval, montaje dirigido por Mario Gas. También llevó a escena proyectos propios como Ejecución hipotecaria y La flaqueza del bolchevique, en los que asumió la dirección.

Presencia en cine y televisión

Su trabajo se extendió igualmente al cine y a la televisión. En la gran pantalla participó en producciones dirigidas por cineastas como José Luis Cuerda, Mario Gas, Pedro Almodóvar, Felipe Vega, Gerardo Herrero, Mariano Barroso, Isabel de Ocampo, Icíar Bollaín, Manuel Gómez Pereira o Daniel Monzón. Entre sus títulos figuran Entre las piernas y Yoyes, dos de las películas más reconocidas en las que intervino durante su trayectoria cinematográfica.

En televisión alcanzó una amplia visibilidad gracias a su participación en series de gran seguimiento. Su nombre figura en producciones como Policías, Águila Roja, B&b o títulos más recientes como La noche más larga y Machos Alfa. Su presencia en estas ficciones consolidó su perfil interpretativo ante el gran público y lo vinculó a proyectos que abarcaron géneros muy diferentes.

Vinculación a la escena vasca

Durante los años 80 comenzó a formarse y trabajar dentro del teatro vasco, etapa que contribuyó a perfilar su estilo y su aproximación a los textos contemporáneos. Ese periodo supuso el arranque de una carrera que, con el tiempo, se amplió hacia el ámbito estatal, tanto en el teatro como en el audiovisual. Su compañía y su actividad creativa se mantuvieron siempre conectadas con Bilbao, ciudad en la que desarrolló una parte sustancial de su trayectoria artística.