Del récord en Netflix a arrasar en España: el histórico éxito de 'Las guerreras k-pop'

La historia del pop está llena de grupos femeninos creados con precisión casi quirúrgica. Durante décadas, estas formaciones han marcado tendencias, vendido millones y reflejado los ideales de cada época. Sin embargo, para sorpresa de muchos, ha sido Corea del Sur quien ha trasformado esa fórmula en un sistema cultural de gran escala. A finales de los noventa, con el nacimiento de los primeros grupos de idols, comenzó una industria que hoy no solo domina las listas musicales, sino que se ha convertido en todo un fenómeno social.

Empezando por el principio, el fenómeno idol, es un modelo cultural y de entretenimiento, originado en Asia oriental, especialmente en Japón y Corea del Sur, en el que jóvenes artistas son formados y promocionados como figuras públicas multifacéticas: cantan, bailan, actúan y construyen una imagen cuidadosamente diseñada para conectar emocionalmente con el público.

El gran resultado de esta rama cultural, que gracias al impacto de las redes sociales y de las plataformas han llegado al resto del mundo, es, Las guerreras k-pop, la película animada que se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos audiovisuales de 2025. Lo que parecía una idea excéntrica, cantantes de pop coreano que combaten fuerzas sobrenaturales, terminó siendo una de las producciones más influyentes del año.

El impacto ha sido histórico. La película rompió récords en Netflix al convertirse en el título más visto de su catálogo, superando los 325 millones de reproducciones. El entusiasmo fue tal que su versión Sing Along llegó a los cines, donde en España logró una recaudación cercana a los 1,2 millones de euros en un solo fin de semana, con salas prácticamente llenas.

Uno de los detalles más llamativos de esta película está en su protagonista, Rumi. Para construir su personaje, el equipo creativo decidió dividir su interpretación: una actriz pone la voz hablada y otra se encarga del canto. Esta última es EJAE, artista con pasado como aprendiz en una de las agencias más importantes de Corea, cuya experiencia real aporta autenticidad a una historia que cuestiona el propio sistema idol.

En Corea del Sur, la película fue recibida como una celebración cultural. Fuera del país, funcionó como una introducción masiva al universo del k-pop para públicos que nunca habían tenido contacto con él. Familias enteras la consumen juntas y, de manera poco habitual, la animación vuelve a colocar a los adolescentes en el centro del mercado cinematográfico.

La música ha sido, sin duda, el mayor reflejo de este fenómeno. La banda sonora debutó directamente en lo más alto de Billboard y su tema principal, Golden, se convirtió en una de las canciones más reproducidas del año a nivel mundial. En España alcanzó el estatus de Platino y su popularidad en redes sociales generó decenas de millones de vídeos. El grupo ficticio HUNTR/X ya compite en relevancia con artistas reales y ha logrado incluso nominaciones a los Grammy de 2026.

A nivel económico, el efecto dominó es evidente. Las ventas de productos derivados superaron los 450 millones de dólares en apenas tres meses, mientras que el turismo en Seúl aumentó notablemente, impulsado por jóvenes que quieren recorrer los escenarios que aparecen en la película.

Más allá del éxito comercial, Las guerreras k-pop deja una conclusión clara para la industria: la animación ya no necesita ser realista para conectar con el público, consolidándose como un espacio capaz de unir música, cultura pop y una reflexión más profunda de la que hemos visto durante los últimos años.