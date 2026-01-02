El actor y cantante estadounidense Will Smith ha sido demandado por el violinista Brian King Joseph, quien le acusa de acoso sexual, despido injustificado y represalias, imputaciones que Smith ha rechazado, según informa Variety. La demanda también incluye a la gerencia de Treyball Studios.

Según la demanda presentada, Joseph acusa directamente a Smith de "comportamiento depredador" y de haberlo "preparado deliberadamente para una mayor explotación sexual" durante la gira Basada en una historia real: 2025, en la que participó la pasada primavera. Joseph fue contratado en noviembre de 2024 para un espectáculo en San Diego y posteriormente se unió a la gira y al próximo álbum de Smith.

El músico asegura que Smith le decía expresiones como: "Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más", a medida que su relación laboral se estrechaba, según la demanda recogida por Variety.

Incidente en Las Vegas

Joseph, que participó anteriormente en America's Got Talent, asegura que durante un concierto en Las Vegas se perdió temporalmente su bolso con la llave de su habitación, que luego fue recuperado por la gerencia. Esa misma noche, descubrió que alguien había entrado en su habitación y dejado pertenencias personales, incluyendo un frasco de medicamento contra el VIH que no era suyo y una nota que él interpretó como una advertencia sexual.

El violinista notificó el incidente al personal de seguridad y a los representantes de Smith, y presentó una denuncia policial. Pocos días después, asegura que un miembro del equipo directivo lo humilló y le comunicó su despido, insinuando que el incidente se había inventado.

Reclamaciones y defensa legal

Joseph sostiene que el despido le causó trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas, y solicita que un jurado determine una indemnización por daños y perjuicios, alegando acoso sexual, despido injustificado y represalias.

Por su parte, Allen B. Grodsky, abogado de Smith, afirmó a PEOPLE que "las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes" y aseguró que las negarán categóricamente, utilizando todos los medios legales para esclarecer la verdad.