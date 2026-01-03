Oona Castilla es nieta de Charles Chaplin, el legendario Charlot del cine mudo. Nacida en Madrid en 1986 comparte las nacionalidades británica y suiza. Su padre es un director chileno, Patricio Castilla y su madre, Geraldine Chaplin, quien en los tiempos que vivía entre nosotros, casada con Carlos Saura, era llamada Gerarda por los que la conocían en la intimidad.

Oona lleva el nombre de su abuela Oona O´Neill, hija del dramaturgo Eugenio O´Neill. Y hace tiempo eligió seguir la carrera familiar de actriz. Fue Talisa Maegyr en Juego de Tronos y ahora ha tenido una importante participación en Avatar: Fire and Ash, donde con un maquillaje digital se transformó en la fiera y seductora Varang. Película que algunos críticos han considerado inferior a la que inició la secuela, pero que ha batido récords de taquilla en los Estados Unidos y otros muchos países, entre ellos el nuestro. Por cierto: ya se está preparando "Avatar 4" y Oona espera estar en el reparto.

Ha vivido en España, Reino Unido, Suiza, Escocia y Cuba. Lleva dos décadas en el cine y la televisión. "Estar en Avatar representando esa pasión que tengo por la cultura y los idiomas y por diferentes formas de conectar con nuestro universo fue un gran honor y un gran reto para mí".

En Cuba la eligió James Cameron

El proyecto de esta secuela última de Avatar ha llevado varios años a sus productores y al director, James Cameron, a partir de 2017. A Oona la eligió éste después de someterse a varias sesiones de pruebas entre otras jóvenes aspirantes. Se encontraba en Cuba ocupada con unos amigos en construir una cabaña entre los árboles, en plena selva. Y fue allí cuando conoció a Cameron. Le dijo de entrada que era actriz y había rodado un par de películas.

A James Cameron le interesó cuanto le empezó a relatar ella sobre su interés por la Naturaleza: "Le conté que vivía en una cabaña y estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga. Hablamos de alfalfa, del potasio del suelo, cultivos orgánicos y biodinámicos. Él está muy metido en todo eso"

Después de pruebas y conversaciones, James Cameron le ofreció un papel en Avatar: "Me convenció para ser esa bestia de mujer que es Varang, la antagonista, reina para su tribu, personaje marcado por un trauma. Y es que su pueblo sufrió una gran devastación, sus habitantes se sintieron abandonados y ella supo canalizar esa desesperanza".

"Esta película me ha cambiado la vida"

Alrededor de dos años estuvo Oona inmersa en el larguísimo rodaje de "Avatar: fuego y ceniza". A sus treinta y nueve años, tras la intensa experiencia, confiesa: "Esta película me ha cambiado la vida". Se dio la feliz circunstancia de que por entonces conoció al que iba a ser su marido, el productor James Pérez. Tienen un hijo. Lo único desagradable que entonces tuvieron que soportar, como tantos millones de personas, fue la pandemia.

Oona está acostumbrada a una vida sacrificada, muy alejada de todo lujo, del "glamour" de los grandes estrenos y alfombras rojas, a los que no ha asistido nunca ni piensa hacerlo: "Vivo en el campo, en una comunidad de amigos, entre niños que corren detrás de pollos y gallinas. Teníamos dos corderos pero un puma se los comió. Mi vida es como un cuento de hadas, en una granja, ajena a los lujos. Durante quince años me he dedicado a estudiar los pueblos indígenas. Yo disfruto mucho en mi rinconcito del universo donde me encuentro".

Varang en Avatar | Cordon Press

Sobre sus padres

Preguntada sobre su madre, Geraldine Chaplin, Oona responde: "De salud está bien. Desde la época del covid se volvió más tranquila. Un día me dijo que ya no quería trabajar más en el cine, pero con ella nunca se sabe: es impredecible y única. Vive en paz, caminando todos los días con mi padre".

Quedó dicho que su progenitor es el chileno Patricio Castilla, con fama de excelente director de fotografía. Lo conocimos en Huelva, durante uno de sus certámenes dedicados al cine Hispanoamericano. Había huido de su país cuando el dictador Augusto Pinochet subió al poder. Es hijo de Hilda Valderrama, abogada, de origen mapuche, que luchó en pro de los derechos de los indígenas de su pueblo.

El origen de los mapuches se remonta al menos a cuatro mil años, localizados en el sur de Chile y Argentina. Su nombre significa gente de la tierra. Poseen una cultura propia, y han evolucionado desde tiempos remotos; grupos indígenas llegados de la pampa argentina que fueron introduciéndose como grupo guerrero frente a otros de costumbres sedentarias.

Oona refiere que su abuela paterna es de origen mapuche y aymara. Y por eso lleva esos quince años comentados para conocer la cultura de sus ancestros. "Avatar" es una saga con la que ha podido entrelazar aspectos de mi vida, que llevo en mi corazón, sobre todo en relación con la cultura indígena, consciente de que no es una sola, sino varias".

Ha leído cuanto ha podido sobre su abuelo materno, contemplando muchas de sus películas. Las de un genio universal como fue Charles Chaplin, de origen muy pobre. "Tomé prestado el caminar suyo para crear mi interpretación de la villana de "Avatar". De él, guardo un abrigo, regalo de mi madre, que me pongo de vez en cuando".