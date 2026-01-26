Oliver Laxe, cineasta gallego nominado al Oscar por Sirat, habría podido cometer el error que le costase la carrera al premio el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles. Y lo hizo en La Revuelta, el programa del polémico David Broncano en TVE.

El cineasta gallego, famoso a estas alturas por conceder entrevistas en las que no escatima en sentencias trascendentales sobre el arte -en otras palabras, dar titulares- aseguró que "hay mogollón de brasileños en la Academia… les queremos mogollón, pero son ultranacionalistas" y bromeó que si presentan un zapato a los Óscar, "todos votarían al zapato" por ser de Brasil.

"En la Academia hay mogollón de brasileños y los queremos un mogollón pero son ultranacionalistas. Yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscar y lo votan todos". No sabe dónde se ha metido. DEP Oliver Laxe. pic.twitter.com/NslP1u8VKa — Premios Oscar (@PremiosOscar) January 22, 2026

La principal contendiente de la película española en la categoría de Película Internacional es El agente secreto, película brasileña sobre los últimos años de la dictadura en el país protagonizada por Wagner Moura (Narcos) y dirigida por Kleber Mendonça Filho.

Y sus palabras han resonado no solo en redes sociales españolas, sino también brasileñas, donde Laxe se ha convertido en "trending topic" desde el viernes por unas declaraciones irónicas pero recibidas como xenófobas.

Las cuentas oficiales de Sirat se llenaron de mensajes criticando a Laxe con quejas como "Respeten nuestro cine" y muchas reacciones combinando emojis de zapatos y banderas de Brasil en respuesta al comentario. No falta quien asegura que Laxe se ha hecho a sí mismo "un Karla Sofía Gascón", en referencia a la candidata trans a Mejor Actriz el año pasado, cancelada por un sin fín de declaraciones políticamente incorrectas.

Laxe, fiel a un estilo que podría asemejarse al del cineasta Albert Serra, tampoco ha pedido perdón por la broma. Una broma que podría costar caro a la película en su carrera al Oscar, donde la política puede ser tan importante como el arte.

Sus declaraciones, en todo caso, no solo han generado una reacción "nacionalista" sino que también han sido desmentidas con datos. Los brasileños en la Academia representan menos del 1 % de los votantes, con cifras muy lejos de "dominar" el voto, y desde luego menores que los de habla española.

Sirat, que también está nominada a Mejor Sonido, solo "coló" dos nominaciones de las cinco a las que optaba. El agente secreto, por contra, está mencionada en cuatro (incluyendo Mejor Película además de Película Extranjera) mientras que la noruega Valor Sentimental tiene nueve en total (y también está nominada en ambas).