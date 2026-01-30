"Se le ha puesto cara de ping pong": El impactante cambio físico de Timothée Chalamet para ganar el Óscar

En la sección cultural de Es la Mañana de Federico, el crítico de cine Andrés Arconada ha analizado los estrenos de la cartelera, centrando su atención en la nueva cinta protagonizada por Timothée Chalamet. Junto a Ayanta Barilli y Encarna Jiménez, el equipo de esRadio ha repasado desde los posibles favoritos para los Óscar hasta las exposiciones más didácticas del momento y las comedias teatrales que triunfan en Madrid.

Chalamet, favorito al Óscar por su "cara de ping pong"

Andrés Arconada ha sido contundente al valorar la nueva película de Timothée Chalamet, Marty Supreme. El crítico ha señalado que el actor tiene un "90% de posibilidades de llevarse el Óscar" este año por su interpretación de Martin Meyer, un vividor que encontró en el tenis de mesa su razón de vivir. Arconada ha bromeado sobre la transformación física del actor, afirmando que "se le ha puesto cara de ping pong" debido a su extrema delgadez para el papel. Además, ha destacado el regreso de Gwyneth Paltrow a la pantalla, a quien define como "estupenda" en su rol de perjudicada por el protagonista.

El shock de los Óscar y la comedia amarga de Paco León

La actualidad cinematográfica ha estado marcada por la sorpresa de Arconada ante las 16 nominaciones de 'Los Pecadores', una película que califica de "mediocre y mala". Ante la duda de cómo ha logrado tal hito, Federico Jiménez Losantos ha apuntado a las "cuotas por raza, género y manía" que imperan en la Academia. Por otro lado, Arconada ha recomendado fervientemente Aira y Vuelta, una película de Paco León que define como una "comedia muy amarga" sobre la saturación de los personajes de televisión y el lado oscuro de la popularidad.

La mentira como motor teatral en el Infanta Isabel

En el ámbito teatral, Ayanta Barilli ha traído a la mesa ‘La Verdad’, la comedia de Florian Zeller recién estrenada en el Teatro Infanta Isabel. Barilli ha elogiado la "agilidad y brillantez" del texto, que cuenta la historia de un hombre que miente compulsivamente a su esposa, a su amante y a su mejor amigo. Lo que empieza como un enredo vulgar se convierte en un "castillito extraordinario" de engaños cruzados donde nada es lo que parece. La obra, protagonizada por Joaquín Reyes, Natalie Pinot, Alicia Rubio y Raúl Jiménez, promete carcajadas gracias a unos giros que, según Barilli, el público "ya ve venir y ya se ríe".