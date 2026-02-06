Brett Ratner, director de Melania, el documental sobre la primera dama de Estados Unidos, ha negado haber tenido una relación personal o conocer a Jeffrey Epstein. Las declaraciones del cineasta responsable de títulos como X-Men: La decisión final o la saga Hora punta llegan después de que saliera a la luz una fotografía en la que posaba junto al magnate y dos mujeres rubias.

"Hace unos 20 años, tenía una novia, estaba enamorado de ella, estábamos comprometidos, era mi prometida, fuimos a un evento y nos sentamos en el sofá, y la foto se tomó en ese evento", explicó Ratner a Fox News, asegurando que "no tenía ninguna relación personal" con Epstein ni "lo conocía".

"Y ahí es donde se tomó la foto. Ni siquiera lo recordaba. Porque en el pasado me habían preguntado: '¿Lo conoces?', y yo respondí: 'No creo', porque no tenía ninguna relación personal con él", insistió el realizador.

Brett Ratner continuó señalando que había sido su prometida de entonces la que le "invitó a ese evento" y que precisamente era la mujer con la que se le ve en la imagen y cuyo rostro está oculto. "Y eso es todo. Te ves envuelto en estas cosas, es una locura, es horrible", añadió.

La fotografía forma parte de los millones de archivos relacionados con el caso Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Cabe subrayar que no hay ningún indicio de que Ratner cometiese ningún delito.

Otros nombres conocidos que se mencionan en los documentos incluyen a Jay-Z, Pusha T y Harvey Weinstein (estos no figuraban en los registros personales de Epstein sino que procedían de pistas proporcionadas al FBI y archivadas, con ninguna implicación de culpabilidad). Por otro lado, Donald Trump aparece mencionado en más de un millar de ocasiones.