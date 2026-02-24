Los Goya se frotan las manos: asociaciones propalestinas envian sus exigencias a los invitados

Todo preparado para la ceremonia de los Premios Goya el sábado en Barcelona… y una alfombra roja presta para la polémica. Que es la de las últimas entregas de premios y festivales como el de San Sebastián, y la que ha acosado a todos los famosos dispuestos a dar una rueda de prensa en la Berlinale alemana: la guerra en Gaza y las soflamas políticas derivadas de la actuación de Israel (y todas sus derivadas).

Si la célebre gala de Animalario y el "No a la guerra" sirvió de palanca para un cambio ideológico e ideologizado en el cine español, la de 2026 podría pasar a la historia por las soflamas antiisraelís. Tal y como informa El Mundo, cinco asociaciones propalestinas han enviado por e-mail un argumentario de exigencias a los invitados y emplazarlos a lucir una chapa con la bandera palestina y la inscripción "Free Palestine".

Las organizaciones, que anteriormente han emplazado a artistas a sumarse a su causa en los Goya pero por primer año lo hacen de manera coordinada, se comprometen a enviar la chapa al correspondiente hotel de los invitados. Se trata de los grupos Red Solidaria contra la ocupación de Palestina, la agrupación Prou Complicitat amb Israel, Artistas con Palestina, Trabajadores del Cine x Palestina y la campaña Fin al comercio de armas, informa el diario.

"Aprovechad cada oportunidad con acceso a un micrófono (ya sea en ruedas de prensa, entrevistas con medios o en la alfombra roja) para compartir el eslogan: Palestina libre", reza el texto que apuesta por visibilizar las víctimas palestinas. El manual de instrucciones incluye "mencionar siempre las exigencias centrales: embargo de armas y ruptura de las relaciones con Israel", así como -publica El Mundo- "ser breve y contundente" y "usar datos clave: exportaciones, contratos, tránsito de armas" en posteriores ruedas de prensa.

La ceremonia, que se celebrará el 28 de febrero en el Auditori Fórum – CCIB y en la que la norteamericana Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional, será retransmitida en directo por La 1 de TVE y La 2Cat, y estará conducida por Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Diego Luna, Rossy de Palma, Paco León, Victoria Luengo, Amaia Romero, Natalia de Molina, Karla Sofía Gascón, Irene Escolar, son solo algunas de las decenas de presencias confirmadas.