Pixar vuelve a brillar con 'Hoppers' y revoluciona la cartelera de la semana

La cartelera de esta semana llega con varios estrenos destacados. De ellos se habló en el programa Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde Juanma González repasó las principales novedades de la cartelera.

Uno de los títulos más comentados es La novia, dirigida por Maggie Gyllenhaal. La película propone una reinterpretación del mito de la novia de Frankenstein ambientada en el Chicago de los años 30, mezclando estética gótica con una trama criminal al estilo Bonnie and Clyde.

Christian Bale interpreta a Frankenstein y Jessie Buckley a la protagonista. Para González, se trata de una propuesta irregular pero muy original: "Es una película de ideas más que de saber aterrizarlas, pero tiene una energía muy particular", explicó.

El estreno familiar de la semana es Hoppers, la nueva película de Pixar. La historia sigue a una joven que utiliza una tecnología para introducir su mente en un castor robótico con el objetivo de salvar un entorno natural.

Según Juanma, la cinta recupera parte del espíritu clásico del estudio: "Pixar ha pasado unos años un poco flojos, pero con Hoppers recupera ese saber hacer". Además, destacó su ritmo y su humor: "El ritmo que no tenía La novia lo tiene Hoppers".

En el terreno de la acción llega Cleaner, estrenada en España como Rescate vertical. La película sigue a una exsoldado interpretada por Daisy Ridley que debe enfrentarse a un grupo de radicales que ha tomado un rascacielos.

El crítico fue claro sobre su planteamiento: "Es una película que te sabes de memoria, pero te entretiene durante hora y media y está bien rodada".

Además, Netflix estrena Máquina de guerra, un thriller de ciencia ficción que recuerda al esquema de clásicos como Depredador, con militares enfrentándose a una gigantesca máquina en mitad del bosque. "Es un pepino de película, muy divertida y sin complejos", resumió González.