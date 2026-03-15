Yolanda Díaz viaja a Estados Unidos para asistir a la ceremonia de los Oscar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, viaja este domingo a Estados Unidos, donde se reunirá con varios nominados a los Oscar, entre ellos el cineasta gallego Oliver Laxe, y donde asistirá a la entrega de los citados premios, para los que está nominada la película española Sirat.

Yolanda Díaz se reunirá esta tarde con la delegación española y los nominados y nominadas a los Premios Oscar. Por la noche, asistirá a la 98.ª edición de la gala de entrega de los premios.

Oliver Laxe tratará de hacerse con el quinto Óscar a mejor película extranjera para España con su impactante Sirat que, de ganar el premio, seguiría la estela de Volver a empezar, Belle Époque, Todo sobre mi madre y Mar adentro. Luis Buñuel se hizo también con la estatuilla, aunque por una producción francesa, El discreto encanto de la burguesía.

La 98.ª edición de los premios más importantes del cine será conducida por el comediante Conan O'Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo.

La categoría de mejor película internacional aterriza este año cargada de incógnitas y sin un consenso claro. Aunque la noruega Valor sentimental lidera las apuestas tras su éxito en festivales, la competencia se presenta feroz frente a las potentes propuestas como la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho.