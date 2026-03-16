Santiago Segura estalla en una presentación de 'Torrente, Presidente'

Santiago Segura ha vuelto a demostrar que no tiene filtros cuando se trata de defender su cine y a su público. En una proyección privada, el director y protagonista de Torrente, Presidente ha cargado con dureza contra la prensa especializada y los críticos de cine. El motivo: la publicación de los numerosos cameos que aparecen en la cinta, algo que, según el cineasta, arruina la experiencia de quien acude a las salas con ilusión.

Santiago Segura ataca a los críticos: "Tienen ese rollo de pedófilo a la puerta de un colegio que dice 'los reyes son los padres'" pic.twitter.com/Ka7L3rwhhj — Libertad Digital (@libertaddigital) March 16, 2026

Contra los "aguafiestas" de la prensa

Ante un auditorio de directivos y profesionales, Segura ha lamentado que los críticos hayan publicado los secretos de la película nada más salir del pase de prensa. "Se ve que les habrá molestado pagar", ha ironizado sobre los especialistas, comparando su actitud con la de alguien que destruye la magia de forma gratuita. Para el director, este comportamiento es equivalente al de un 'pedófilo' que le dice a una niña en la puerta de un colegio que 'los Reyes son los padres'. "¿Qué interés tiene? A la niña no le interesa saber eso, tiene ilusión", ha sentenciado con visible indignación.

El factor sorpresa: de Sean Connery a Nox

Segura ha recordado la importancia de los giros inesperados en el cine al evocar el histórico cameo de Sean Connery en Robin Hood. "Si no sois muy asiduos a las redes, todavía podéis ver la película spoiler free, que es como realmente se disfruta", ha recomendado a los asistentes. Según el cineasta, la cinta contiene "dos o tres momentos muy bonitos" que pierden todo su impacto si el espectador conoce de antemano quiénes aparecen en pantalla, en referencia a figuras como Mariano Rajoy o Vito Quiles, cuya participación ya confirmó Libertad Digital en exclusiva.

"Hoy vamos a ver otro tipo de directivos"

Con su habitual ironía, Segura comenzó su charla advirtiendo a los presentes que no esperaran una ponencia técnica. "No van a venir directivos, lo siento. Hoy vamos a ver otro tipo de directivos", bromeó en alusión a la trama política de la película, donde Torrente escala posiciones en la formación política ficticia Nox. El director ha insistido en que su única intención es que el público salga "más contento de lo que ha venido". También ha defendido la comedia popular frente a los análisis intelectuales de quienes, a su juicio, tienen un interés casi malintencionado en desvelar el final.

El éxito de "los que pagan"

El director ha marcado una clara línea divisoria entre la crítica y el público real, ese que ha permitido a la película recaudar 2,4 millones de euros en su estreno. "Hay gente que paga por la entrada... a los que vienen pagando, eso les emociona más", ha afirmado. Segura ha cerrado su intervención con un mensaje de afecto a los asistentes, no sin antes recordar que, a pesar de los intentos de la prensa por reventar la trama, la película es una "suerte" para todo aquel que busque evadirse de la realidad actual.