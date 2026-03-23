La 'Amarga Navidad' de Almodóvar entra en tercer puesto, 'Torrente' sigue reinando en la taquilla

Los cines españoles siguen llenos, principalmente gracias a un fenómeno como Torrente, presidente. Tan solo una semana más tarde Pedro Almodóvar ha estrenado su última película, Amarga Navidad. El pasado fin de semana, del 20 al 22 de marzo, se han recaudado 8,85 millones de euros en las salas españolas. Un muy buen dato en términos generales que no veíamos desde el mes de marzo de 2019, si obviamos el fin de semana anterior cuando se estrenó la 6ª entrega de la saga de Santiago Segura. La recaudación total en España fue de 10,5 millones de euros con Torrente, presidente acaparando el 70%.

Según los datos provisionales publicados por Comscore, solo dos películas han superado el millón de euros el fin de semana. En primer lugar sigue Torrente, presidente que ha acumulado 5,4 millones más llegando hasta los 16,4 millones de euros. Más de 2,2 millones de espectadores han visto Torrente, presidente en solo 10 días. Y destaca aún más la cifra de bajada, solo un 22%. Un fenómeno de estas características hace que los fans vayan en masa el primer fin de semana teniendo una gran caída en el siguiente. No ha sido así. Las estimaciones podrían estar en unos 30 millones finales.

🚨"Torrente Presidente" es un FENÓMENO que ya supera los 15 millones de euros en cines con solo nueve días en cartelera. En su segundo sábado, la película dirigida por Santiago Segura suma un estimado de 2,46 millones de euros, un 51% más que el viernes y solo 3,5% menos que el… pic.twitter.com/nfTXo9LDnL — Box Office España (@BoxOfficeSpain) March 22, 2026

Las cinco películas españolas más taquilleras de la historia son Ocho apellidos vascos (56.194.668 €), Lo imposible (42.444.290 €), Ocho apellidos catalanes (36.146.627 €), Los otros (27.254.163 €) y Un monstruo viene a verme (26.507.290 €).

La otra película que supera el millón de euros ha sido Hoppers, lo nuevo de Pixar. En su tercer fin de semana ha sumado unos 1,02 millones de euros más, bajando un 29% respecto al anterior. La película de animación acumula 5,4 millones de euros.

Pedro Almodóvar ha tenido que conformarse con un tercer puesto. Amarga Navidad ha recaudado 695.400 €. Una buena cifra para una película de Almodóvar superando los estrenos de La habitación de al lado (587.300 €) y Madres Paralelas (613.000 €). Pero lejos de los 1,2 millones de euros de Dolor y gloria, la película que forma un díptico con Amarga Navidad, según palabras del propio Almodóvar.

¿Se puede comparar?

Algunos han puesto el grito en el cielo porque se haya comparado el estreno de Torrente, presidente y Amarga Navidad. Alegan que hay que disfrutar del cine y las cifras. Es evidente. ¿Pero olvidan acaso todas las veces anteriores que se han hecho comparaciones de taquilla siempre que dos fenómenos se han cruzado en la cartelera? Basta recordar el fenómeno Barbenheimer cuando se estrenaron Barbie y Oppenheimer y todos los artículos publicados al respecto.

El hermano de Pedro Almodóvar y productor de Amarga Navidad, Agustín Almodóvar, también ha hecho una comparación en su cuenta de X.

El especial de 'La revuelta' con Pedro Almodóvar ganó a 'El hormiguero' en audiencia tres meses después https://t.co/fXvt5IhRqv vía @el_pais — Agustín Almodóvar (@AgustinAlmo) March 20, 2026

"El especial de 'La revuelta' con Pedro Almodóvar ganó a 'El hormiguero' en audiencia tres meses después" escribía con un enlace a una noticia de El País. Los datos de TV ese día fueron 1.595.000 espectadores y un 13,5% de cuota para La Revuelta frente al 1.594.000 y el 12,9% de share de El Hormiguero. ¿No deberíamos hablar de disfrutar de dos programas de TV? ¿Aquí sí se puede comparar? Es más, cuando la película de Pedro Almodóvar supere a Torrente, presidente gracias a las ventas internacionales y hagan la comparación, ¿entonces sí podremos hacerla?