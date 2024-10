La brillante lección de historia del mexicano Juan Miguel Zunzunegui a Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez

La reiterada exigencia de disculpas al Rey de España por parte de la nueva presidenta de México no solo demuestra la ignorancia o mala fe de Claudia Sheinbaum, sino también la de una izquierda española que, lejos de defender nuestra historia, contribuye a alimentar la llamada leyenda negra de nuestro país. Aunque Pedro Sánchez calificó de "inaceptable" la decisión de no invitar a Felipe VI a la toma de posesión, lo cierto es que el presidente del Gobierno nunca ha plantado cara a quienes acusan a los españoles de invadir un país que, sin embargo, tal y como explican los historiadores, ni existía cuando llegó Hernán Cortés ni era tal y como algunos pretenden vender.

"Si España se disculpara por la conquista, sería como pedir disculpas porque México existiera", asegura en declaraciones a La Trinchera de esRadio Juan Miguel Zunzunegui, historiador y escritor mexicano. Doctor en Materialismo Histórico y Teoría Crítica, Zunzunegui lleva años denunciando la manipulación populista de Andrés Manuel López Obrador, que ahora hereda Claudia Sheinbaum, exigiendo una disculpas en su misma toma de posesión cuando, a su juicio, eso es precisamente "lo último que quiere".

"Esta es exactamente la estrategia de estos gobiernos: provocar conflictos donde no existen para que cada vez que todo esté terrible, pues la culpa sea de Hernán Cortés, de España, del Rey y de que no se pidieron disculpas", asegura el historiador, que hace hincapié en cómo, mientras tanto, sigue aumentando "el narco, la violencia, el desempleo y la crisis económica".

Ustedes tienen allá uno igualito a nosotros. Por lo menos se viste de traje y se peina y se baña, pero en el fondo son básicamente lo mismo: son destructores, son estas corrientes de izquierda revolucionaria que viven de exacerbar el conflicto

Sin embargo, desde su punto de vista, lo que hace el PSOE es tanto o más grave: "Lo que pasa en España me parece más trágico que lo que pasa en México. En México, nos enseñan la historia con rencor y, en España, están enseñando la historia con culpa, pero es exactamente lo mismo. Y hay que decírselo a los españoles: ustedes tienen allá uno igualito a nosotros – dice comparando a Pedro Sánchez con López Obrador-. Por lo menos se viste de traje y se peina y se baña, pero en el fondo son básicamente lo mismo: son destructores, son estas corrientes de izquierda revolucionaria que viven del conflicto y de exacerbar el conflicto. Y claro, en México es estar a favor o en contra de España, y eso es lo que divide a la población. Y en España es sentir culpa del pasado, lo cual, evidentemente, también divide a la población".

Los mexicas, "los verdaderos malos" de la película

Con todo, Zunzunegui insiste en la importancia de conocer los hechos tal y como sucedieron. Y, en este sentido, advierte de que lo primero es asumir que, antes de que llegara Hernán Cortés, México no existía. "Aquí no había ni un país, ni un reino, ni un imperio; no había unidad política, ni cultural, ni religiosa, ni lingüística. Aquí hay cultura, pero es una cultura de piedra", explica a sabiendas de lo mucho que a algunos les escuecen estas palabras. "Yo sé que a mucha gente en México le molesta cuando digo eso, pero es la descripción histórica: cuando Cortés llega a América es como si los españoles hubieran viajado 2.500 años al pasado sumeria", sentencia.

Aunque existía una gran civilización, el desarrollo tenía sus límites. "Los momentos más gloriosos de la civilización mesoamericana habían quedado muy atrás. Teotihuacán, la gran urbe mesoamericana, cayó en el año 600 de la era cristiana y luego hubo, como tras la caída de Roma, 400 años de terror, reordenamiento y de caos. Y, más o menos para el año 900 o 1000, estaban resurgiendo algunas ciudades, cuando empieza la migración de los mexicas", explica el doctor, quien sitúa a los aztecas como "los verdaderos malos de esta historia".

Los mexicas son una tribu que llega a invadir esta civilización mesoamericana que está tratando de renacer. Y la conquista, la somete, la destruye, les impone a su Dios y se dedica a esquilmarlos, incluyendo corazones

"Es una tribu que llega a invadir esta civilización mesoamericana que está tratando de renacer. Y la conquista, la somete, la destruye, les impone a su Dios y se dedica a esquilmarlos, incluyendo corazones", dice en referencia a la antropofagia y los sacrificios que practicaban. De ahí, insiste, la grandeza de la hazaña de Hernán Cortés: "Es uno de los hombres más grandes que ha dado España, si no el más grande. Creó todo un mundo al otro lado del océano y lo hizo aliado de todos los pueblos mesoamericanos que se liberaron de la opresión de los mexicas".

Así, para Zunzunegi, "lo terrible es esta versión de la historia, donde los que sacan 40 corazones al día son los buenos". De hecho, considera que no tiene ningún sentido que sea la izquierda la que la defienda: "Nos contamos una historia muy marxista, muy de explotador contra explotado, pero aquí parece que repudiamos que los explotados y los oprimidos pueblos de mesoamérica se hayan liberado de su opresor y explotador sanguinario que eran los mexica, lo cual lograron gracias a Hernán Cortés".

En defensa de Hernán Cortes

Los hechos son tan evidentes que, según el historiador, "al día siguiente no había lamentos de conquista; aquí había celebración de victoria, porque todos los pueblos, los texcocanos, los tlaxcaltecas, totonacas, Cholultecas… Todos esos pueblos, unidos a Hernán Cortés y 400 españoles, se liberaron del yugo de sus opresores, que llevaban 100 años matándolos. Y, después de eso, todos celebraron. Y, después de eso, todos empezaron a construir pueblos, catedrales, ciudades, acueductos, universidades, hospitales, colegios… Pues yo no sé por qué hay que pedir disculpas de eso".

¿Tú crees que estos pueblos ya unidos, que derrotaron a su opresor de 100 años, no se pudieran haber quedado unidos para sacar a Cortés y a los españoles? Total, son menos de mil…. Sin embargo, no lo hicieron

El experto insiste, además, en una pregunta que lleva implícita la respuesta y en la que reside la clave del conflicto artificial que algunos pretenden perpetuar. ¿Tú crees que estos pueblos ya unidos, que derrotaron a su opresor de 100 años, no se pudieran haber quedado unidos para sacar a Cortés y a los españoles? O sea, tú, imagínate…. ‘Ya derrotamos a los aztecas, ¿qué tal si ahora sacamos a los españoles? Total, son menos de mil…’. Sin embargo, no lo hicieron -recuerda- y no lo hicieron porque hay una cosa que en México a muchos les cuesta mucho trabajo entender, pero que es una verdad gigantesca: a todos estos pueblos indígenas de nuestra América les gustó la cultura de sus aliados castellanos, la entendieron como superior y se dieron cuenta de que llegaban conocimientos y tecnología que de este lado simplemente no existían, así que, aunque eran 800 y los hubieran podido sacar de ahí, no quisieron; prefirieron seguir firmando alianzas con ellos".

Y no solo eso: "En lugar de asumir como su rey al mexica que hace sacrificios humanos, todos los pueblos de mesoamérica asumieron a Carlos I como su Rey. Y nadie protegió más a los pueblos indígenas durante 300 años que la corona española". Por eso, según Zunzunegui es importante entender que los problemas vinieron después. "Tú ves a los pueblos indígenas hoy en una situación de miseria y, claro, alguien te puede decir que llevan así 500 años porque así los dejó España, pero no es cierto: llevan así 200 años, porque así los tiene el México independiente", denuncia.