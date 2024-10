Marcelo Gullo: "Hernán Cortés detuvo la mayor carnicería de la historia"

Marcelo Gullo Omodeo, profesor argentino, firma Madre Patria (Espasa), un ensayo basado en fuentes históricas que desmonta los mitos que componen la leyenda negra antiespañola. También es el autor de Nada por lo que pedir perdón (Espasa), en el que denuncia que quienes demandan esa asunción de culpa "no quieren la reconciliación de los pueblos, sino la destrucción misma de España, de Hispanoamérica y de Occidente". Fue el libro escogido por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para responder al menosprecio de México al vetar al rey Felipe VI a la toma de investidura de Claudia Sheinbaum.

Defender desde Argentina a Hernán Cortés o Isabel la Católica le ha supuesto a Gullo la cancelación y la exclusión de los círculos académicos. "Soy un maldito", repite. Le acusan de hacer leyenda rosa y recibe amenazas constantemente.

Si Cortés no hubiera llegado, se los hubieran comido a todos.

PREGUNTA. Feijóo recomendó su libro Nada por lo que pedir perdón como respuesta a Claudia Sheinbaum. ¿Usted que le diría a la presidenta mexicana?

R. Yo le diría mucho más. Le diría que México tiene que hacer tres grandes actos públicos. El primero, para agradecerle a Cortés que llegara a las playas de Mesoamérica porque acabó con el genocidio de los pueblos indígenas. El 90% de las personas del México de esa época estaban siendo fagocitados por el imperialismo azteca, que era un imperialismo antropófago. Era apenas el 8% de la población. Si Cortés no hubiera llegado, se los hubieran comido a todos. Los aztecas tenían la mala costumbre de comerse a más gente de la que podía reproducirse. Cortés impide el genocidio de los pueblos indígenas.

El segundo acto, sería agradecerle a España por todo lo que le dio: universidades, hospitales, colegios, la lengua con la que habla la señora presidenta, la mayor cultura y la mayor herencia que una madre puede dejarle a su hijo, y un territorio gigantesco que iba desde San Francisco y Texas hasta Yucatán.

El tercer acto público que debería hacer México es exigirle a Estados Unidos que le pida perdón por haberle robado el 62% de su territorio, es decir, 2.700.000 kilómetros cuadrados. No de arena y roca, sino California, que convirtió a EEUU en el principal productor de oro del mundo; y Texas, que les convirtió en el principal productor de petróleo. La causa del subdesarrollo de México no la tiene España, la tiene la clase dirigente mexicana que no fue capaz de mantener la herencia recibida.

P. ¿Es más fácil señalar a España que asumir culpas?

R. Ellos son muy valientes frente al rey de España y muy cobardes ante Estados Unidos y su presidente. Ante él, se ponen de rodillas.

P. En su acto de investidura, Sheinbaum homenajeó a los pueblos indígenas. ¿Desde cuando se preocupa México por ellos?

R. La última vez que alguien se preocupó en México por los indígenas fue el último virrey. Jamás se interesaron por los indios.

P. ¿Qué opina sobre el veto de México al rey Felipe VI?

R. Es el absurdo más grande de la historia. Que hubiese vetado a todos los delegados de Estados Unidos. O de Francia, que les invadió.

Jamás se ha visto en la historia de la humanidad una carnicería semejante y eso lo detiene Cortés.

P. ¿Qué consecuencia puede tener?

R. Que México se autodestruya. Quien reniega de su pasado real e inventa un pasado imaginario se autodestruye. Ocho de cada diez personas que pasean hoy por la ciudad de México son descendientes de aquellos que los aztecas se comían. Defienden un pasado falso y me acusan de hacer leyenda rosa. Dicen que los aztecas eran una gran civilización porque tenían ciudades, templos y grandes pirámides. Una civilización no se mide por eso, sino por sus valores. Los nazis serían entonces una gran civilización porque las autopistas que Hitler construyó funcionan hasta ahora. Pero los nazis eran asesinos. No hay nada que reivindicar de los aztecas porque eran un pueblo de asesinos.

P. Los últimos hallazgos arqueológicos confirman ese comportamiento de los aztecas. ¿Lo ignoran?

R. Durante años lo negaron y ahora cada vez que hacen un metro en México o amplían un edificio, encuentran paredes y paredes con cráneos humanos. Las pintaban además con litros de sangre humana. Hoy ya se puede calcular cuántas personas mataban al año. A los niños los llevaban a los sacrificios para arrancarles el corazón y cuanto más lloraban más se alegraban porque decían que iba a haber lluvia. Es el imperio y la religión más espantosa que conoció la humanidad. Prescott, que es un historiador proazteca, calcula que mataban a veinte mil personas al año, pero añade que no se atreve a decir que la cifra de 150 mil sea falsa. Jamás se ha visto en la historia de la humanidad una carnicería semejante y eso lo detiene Cortés. La conquista la hacen los indios hartos de que se los coman. Cortés llevaba 400 españoles y formó un ejército de 300 mil hombres para acabar con esa pesadilla que reivindica una señora que no tiene nada que ver con la historia de México.

P. Con todas las evidencias, hay profesores, políticos e historiadores que siguen pidiendo a España que pida perdón. ¿Nunca van a dar marcha atrás?

R. Mienten, saben que sabemos que mienten y siguen mintiendo. Muchos porque están a sueldo y otros porque no quieren reconocer sus errores. España es el único país que se cree las mentiras que sus enemigos cuentan. Contar la heroicidad de los españoles que fueron a América es considerado leyenda rosa por los profesores de acá. Ellos no pueden admitir que haya héroes porque esos profesores no tienen los cojones que tuvieron esos españoles. Son cobardes.

P. ¿Qué le pasa a Claudia Sheinbaum?

R. Odia a España. Es como López Obrador pero multiplicado por diez. Ella tiene puro veneno en contra de España. Lo primero que planea es quitar una calle y la estatua de Isabel la Católica, quiere eliminar cualquier cosa que muestre lo que fue España.

P. A la toma de posesión de Sheinbaum han acudido miembros de Podemos o Sumar. Irene Montero le ha recomendado al rey que aprenda de un mural sobre la conquista de Diego de Rivera.

R. Sí, claro, se aprende mucho de un hombre pagado por el partido comunista, a sueldo de Stalin. La izquierda española, salvo contadas excepciones, siempre ha estado en contra de España, es un caso único. La izquierda francesa es profrancesa y se pone la mano en el corazón con la marsellesa.

P. ¿Cala en los ciudadanos el discurso antiespañol?

R. Muchísimo. Por culpa de personas como Irene Montero. Ellos dicen ‘a confesión de partes relevo de pruebas’. Ellos mismos lo confiesan.

Marcelo Gullo, en Madrid. | David Alonso

P. Maduro recurre habitualmente a la leyenda negra, ¿es una distracción?

R. Lo hace para ocultar su propia incapacidad para dirigir el destino de Venezuela. Puedes ser socialista, pero capaz. Ellos no, ellos son incapaces y ocultan su fracaso atacando a España. Nadan en petróleo, el pueblo se muere de hambre y la culpa la tiene España que hace 200 años que se fue. Hace un tiempito que se podían haber arreglado.

P. Como profesor, ¿qué supone defender estas ideas?

R. Supone ser un maldito. Estoy maldito. Supone ser excluido de los círculos académicos, que no me inviten a dar conferencias, que me quieran echar de la Universidad... Mis libros no se publican en Argentina.

P. ¿Te han amenazado?

R. He recibido un montón de amenazas. Desde Bolivia, desde México...Constantemente.

P. ¿Lograrán amedrentarle?

R. Por supuesto que no, ni aunque vengan degollando.

P. ¿Podemos esperar un cambio?

R. Siempre hay esperanza. Hay profesores que piensan como yo pero se callan por temor, para no tener problemas. Me dicen que soy un loco. El indigenismo fragmentador y la leyenda negra es hegemónica. Los que no creen, se callan la boca por temor a ser cancelados.