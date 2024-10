"Hay quienes utilizan la democracia para destruirla" es la cita de Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, que resonó ayer en el Teatro Campoamor al ser pronunciada por la Princesa Leonor en su discurso. Historiador, filósofo y ex político canadiense, Ignatieff nació en Toronto el 12 de mayo de 1947. Su carrera ha estado marcada por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el auge de los autoritarismos.

Reconocido por aplicar la reflexión crítica a los grandes conflictos políticos de nuestro tiempo, en un presente cargado de conflictos bélicos, polarización política y amenazas a la libertad, Ignatieff se define a sí mismo como "internacionalista y defensor de la legalidad constitucional".

Se licenció en Historia en su ciudad natal y obtuvo el doctorado en la Universidad de Harvard. Desde entonces, ha ejercido la docencia en prestigiosas universidades, como Harvard, Toronto y la Universidad Centroeuropea de Budapest y Viena, de la cual fue rector entre 2016 y 2021. Caballero de la Orden de las Palmas Académicas de Francia y miembro de la Orden de Canadá, es doctor honoris causa por trece universidades.

Líder del Partido Liberal de Canadá

En 2006 fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes del parlamento canadiense por el Partido Liberal de Canadá, del que fue vicepresidente (2007-2008) y presidente (2009-2011) y, como tal, ejerció de líder de la oposición del país norteamericano.

Es autor de una amplia obra intelectual en la que ha analizado temas como la violencia nacionalista, la revolución tecnológica y la ética de los derechos humanos. Alcanzó gran popularidad por su serie documental para la BBC, Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism, donde expone los peligros del nacionalismo extremo.

Entre sus libros, destaca una biografía de Isaiah Berlin -escrita a partir de conversaciones con el propio autor- a quien aludió ayer en su discurso durante los Premios Princesa de Asturias, donde se describió como "un viejo zorro que siempre deseó ser un erizo", en referencia a la metáfora de Isaiah Berlin: "El zorro sabe muchas cosas, el erizo sabe una única cosa importante".

En la conferencia La democracia en las urnas: cuando el sistema se convierte en el objeto de debate, celebrada el pasado mayo en la Fundación Ramón Areces, fue cuestionado sobre el significado de la democracia, a lo que respondió que "la cuestión fundamental es quién, en nombre del pueblo, debe gobernar: ¿los políticos, los burócratas o los jueces?". Para el académico canadiense, estos choques de principios y jurisdicciones no son "defectos", sino características inherentes a un sistema democrático.

"Estoy sorprendido y encantado de recibir el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales de este año. La lista de anteriores galardonados incluye a muchos de mis héroes intelectuales, por lo que significa mucho para mi formar parte de ella", confesó el Princesa de Asturias tras el anuncio de la concesión del mismo.