La tabla más antigua de los Diez Mandamientos, vendida en subasta por más de 5 millones de dólares

Los Diez Mandamientos es uno de los textos más reconocidos del mundo, ya sea en el ámbito religioso como en el de la filosofía, la literatura, la pedagogía, el derecho o incluso la ética. Según narra el libro del Éxodo, Dios escribió con su dedo los Diez Mandamientos en dos tablas de piedra y se los entregó a Moisés en el monte Sinaí. Considerados como la ley que Dios otorgó al pueblo de Israel, hoy se consideran principios básicos del cristianismo y el judaísmo.

En este caso, se trata de la placa inscrita más antigua que se conserva de los Diez Mandamientos. Es una tabla paleohebrea de hace unos 1.500 años. La casa encargada de subastarla ha sido Sotheby’s.

"Sustenta en todo el mundo los conceptos fundamentales del derecho consuetudinario, el derecho natural, los códigos legales formales, la conducta personal y el pacto social", afirma Sotheby’s.

La pieza vendida es una tablilla de mármol blanco con unas medidas de 632 x 562 x 62 mm. En ella, están los Diez Mandamientos inscritos de forma cuidadosa y con un cincel en su versión samaritana israelita. Compuesta de veinte líneas, cada una de ellas tiene entre once y quince caracteres, con palabras separadas por uno o dos puntos.

Lleva el nombre de Tabla de Yavne, "en honor a la llanura costera de Israel, cerca de donde fue redescubierta hace más de un siglo", afirman desde Sotheby’s.

Este mármol fue hallado de casualidad durante una serie de excavaciones para una vía férrea que comunicaba dicha tierra con Egipto. La persona que lo desenterró no se dio cuenta de su importancia y se lo llevó a casa para usarlo como pavimento. Fue Jacob Kaplan, treinta años después, quien reconoció su relevancia y lo compró.

La piedra siguió su viaje por el Museo de la Torá de Brooklyn y luego fue adquirida por un coleccionista privado, su último propietario antes de la venta del miércoles.

La casa de subastas asegura que "no es solo la más completa y antigua que se conserva con inscripciones de los Diez Mandamientos, sino que el texto que conserva representa el espíritu, la precisión y la concisión del Decálogo en lo que se cree que es su formulación más antigua y original".

El texto de la Tabla de Yavne dice lo siguiente, traducido del hebreo:

"Dedicado en el nombre de Koraj, te llamaré para recordarte por el bien para siempre. Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás para ti otros dioses además de mí; no te harás para ti una imagen esculpida ni ninguna semejanza; porque yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios apasionado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo; honra a tu padre y a tu madre; no matarás; no cometerás adulterio; no robarás; no darás (falso testimonio) contra tu prójimo; no codiciarás. Erigirás estas piedras que te estoy ordenando hoy; en el monte Gerizim te levantarás a Dios".