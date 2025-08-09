80 años de Hiroshima y Nagasaki: un ignoto horror para la humanidad

15 / 20

'Fat Man'

Fat Man fue una bomba atómica de diseño por implosión, desarrollada en el Laboratorio Nacional de Los Álamos como parte del Proyecto Manhattan. Su núcleo estaba compuesto por plutonio-239, lo que requería un mecanismo más complejo que el de Little Boy, basado en uranio. Con una potencia estimada de 21 kilotones, Fat Man era casi el doble de potente que Little Boy. Sin embargo, el terreno montañoso de Nagasaki limitó la onda expansiva, lo que resultó en un área de destrucción algo menor en comparación con Hiroshima. El apodo Fat Man hace referencia a su diseño voluminoso y redondeado, en contraste con la forma más alargada y simple de Little Boy.