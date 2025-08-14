Descubren en Toledo un complejo del Neolítico de "extraordinaria relevancia" con 5.000 años de antigüedad

Arqueólogos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han realizado un "descubrimiento que quedará para la historia de Los Yébenes". Han hallado en la provincia de Toledo un complejo megalítico único, con más de 5.000 años de antigüedad, data de la etapa del Neolítico.

Estos trabajos, que forman parte del proyecto Entre dos tierras que dirige el profesor Arturo Ruiz Taboada, son fruto de cuatro años de excavaciones que comenzaron en Montón de Trigo. Hace unas semanas se trasladaron a La Chorrera, término municipal de Los Yébenes, donde se han producido los descubrimientos de "enorme valor histórico y simbólico". Se ha encontrado una estructura megalítica semicircular que tendría alrededor de 40 metros de diámetro entre sus dos anillos de alineaciones de piedras.

Los investigadores han destacado la "extraordinaria relevancia" de este yacimiento dentro el panorama arqueológico del centro peninsular.

Función ritual y funeraria

En el centro del conjunto se sitúa el túmulo principal, un espacio rodeado de piedras cuidadosamente dispuestas con orientación este-oeste, lo que sugiere una función ritual y funeraria. Hasta la fecha, no se han encontrado restos de hábitat, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un espacio ritual utilizado durante tres milenios. Los primeros análisis apuntan a una cronología que se extiende desde el Neolítico y Calcolítico hasta la II Edad del Hierro, lo que lo convierte en un centro de agregación prehistórica inédito en el centro peninsular.

Además, el conjunto monumental está relacionado con cuatro abrigos o huecos con pintura rupestre esquemática, cuya proximidad al complejo megalítico podría permitir, por primera vez, fechar con precisión estas manifestaciones de arte prehistórico. Todo ello en un entorno natural de gran belleza, caracterizado por la abundancia de manantiales y recursos hídricos, lo que refuerza su valor simbólico y ritual.

Un descubrimiento histórico

Por su parte, el primer edil de Los Yébenes, Jesús Pérez Martín, ha calificado la novedad arqueológica como "un descubrimiento que quedará para siempre en la historia de Los Yébenes". En este marco, ha subrayado el entorno natural en el que se encuentra el yacimiento, los Montes de Toledo. El proyecto cuenta con el apoyo municipal y de la y la Diputación de Toledo al que tienen pensado "dar continuidad" para "seguir documentando, protegiendo y difundiendo este ambicioso proyecto."

Por todo ello, Pérez Martín ha convocado una visita guiada al yacimiento de La Chorrera de acceso libre el próximo 24 de agosto para que todo aquel que quiera visitar el descubrimiento. Las inscripciones se harán en la Casa de la Cultura de Los Yébenes a través del teléfono 925 348 537.