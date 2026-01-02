La verdadera historia del haba del roscón: de liberar esclavos en Roma a pagar el postre

La llegada de los Reyes Magos marca el fin de las fiestas de Navidad y es el día de mayor ilusión para los más pequeños de las casas. De hecho, los nervios se mascan desde unos días antes y ver la cabalgata es el punto final. Podría decirse que es la noche más especial del año. En los hogares de todo el mundo y a la espera de que lleguen las ofrendas con las que les sorprenderán Sus Majestades, muchos estarán ya con la boca hecha agua al pensar en una de las tradiciones más dulces que la historia conserva. Se trata del roscón de Reyes, uno de los productos tradicionales con más arraigo cultural y gastronómico que no podrá faltar en las cocinas y salones de las familias.

Es cierto que, por lo general, la Navidad está marcada por numerosas comidas y tiene muchos dulces típicos como los turrones, los polvorones, la fruta escarchada o los mazapanes pero el rey de la fiesta es el roscón de Reyes. De hecho, en muchas casas es tradición desayunar con este delicioso postre después de haber abierto los regalos el día 6 de enero. Rellenos de trufa, de crema, de chocolate, de cabello de ángel o sin relleno, existen tantas opciones como gustos a la hora de comer. Pero, si uno se para a pensar seguramente poca gente conozca de dónde proviene la tradición y cómo llegó hasta la actualidad este típico dulce.

En el siglo XXI, el roscón de Reyes sirve para celebrar la Epifanía del Señor, que etimológica y religiosamente alude a la "manifestación" de Jesucristo en el mundo y, en este caso, su revelación a los Reyes de Oriente, según narra el profeta San Mateo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la costumbre de comer el roscón no tiene sus orígenes en las festividades cristianas, sino en celebraciones paganas y, como tantas otras formas culturales, fue absorbida por el cristianismo con el paso del tiempo.

Origen pagano del roscón de Reyes

A mediados de diciembre, los romanos celebraban una fiesta que duraba una semana y se prolongaba hasta el 25 de diciembre. Esta celebración pagana se conocía como 'saturnales' y conmemoraba el nacimiento del sol. Las saturnales romanas coincidían con el solsticio de invierno, por lo que celebraban que los días empezaban a ser más largos. Para ello, los romanos degustaban dulces y licores; bajo este contexto, los maestros confiteros hacían una especie de tortas redondas que repartían a la gente de clase baja, como los esclavos y los plebeyos. Se piensa que podrían tener una composición parecida a la de los roscones actuales: calabaza, miel, higos y dátiles.

Actualmente, los roscones siempre llevan dentro un haba y una sorpresa que se toma como un regalo, y la tradición del haba también es algo que viene de esta fiesta romana. De hecho, el haba, que ahora tiene una connotación negativa para quien lo encuentre en su plato, entonces era motivo de celebración, pues el esclavo al que le tocaba era condecorado con el título de 'Rey de reyes' y tenía derecho a un día libre.

En el siglo IV la Iglesia convirtió las fiestas en celebraciones cristianas y la historia del roscón de Reyes quedó en el olvido, excepto en Francia, donde comienza a celebrarse Le Roi de Fave (el rey del haba). Los niños eran los protagonistas y quien encontraba el haba era agasajado con regalos. Años después, Luis XV dio el empujón definitivo a la tradición del roscón, escondiendo una moneda dentro y extendiéndolo entre la corte. Su tío Felipe V introdujo la tradición en España, convirtiéndose en una fiesta popular. Es en este período cuando el Roscón de Reyes se une a la tradición de los regalos, poniendo esta fiesta el broche final a la Navidad.

Cristianización de la costumbre

Con la llegada del cristianismo, muchas tradiciones paganas fueron adaptadas para alinearse con los valores religiosos. El Roscón se vinculó a la Epifanía, que conmemora la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. El haba pasó a simbolizar la suerte y la humildad, y se mantuvo como parte esencial de esta tradición. Posteriormente, en Europa, durante la Edad Media, la costumbre del roscón se consolidó en España y Francia. En el siglo XVIII, los monarcas franceses añadieron un elemento de sofisticación: pequeñas figuras de porcelana como sorpresa dentro del pastel, en lugar del haba. Este detalle persiste en muchas regiones, donde quien encuentra la figura es considerado el "rey" o "reina" de la celebración.

¿Qué países además de España siguen la tradición? En Francia, una nación histórica y culturalmente muy cercana, celebran El Rey del Haba, celebración en la cual las familias francesas se sientan a comer un bollo muy similar al roscón de Reyes escondiendo en su interior un haba. En Portugal, a la tradición se la conoce como 'Bolo Rei' y, aunque no se comparten los mismos ingredientes, también es tradición sentarse a comerlo el 6 de enero. También se consume en México, solo que allí prefieren tomarlo para merendar en vez de para desayunar, importándose la tradición en el siglo XVI desde España.

El haba del roscón de Reyes se vuelve negativa

A partir del siglo XIX, la moneda que se introducía fue cambiada por una figurita y el haba se vuelve negativa, pues la persona a la que le toca es la encargada de pagar el roscón. Si en su origen romano los roscos tenían higos, dátiles y miel, en la actualidad están rellenos de nata o crema, adornados con trozos de fruta cristalizada.