Este miércoles el escritor y académico de la RAE, Arturo Pérez-Reverte, ha comunicado que suspende "hasta nueva fecha" las jornadas ‘1936: ¿La guerra que todos perdimos?’ que iban a celebrarse entre el 2 y el 5 de febrero en Sevilla. Lo hace por las amenazas "violentas" que desde las redes sociales le han hecho "grupos de ultraizquierda" y por presiones a los participantes desde Podemos.

En un comunicado, los organizadores cuentan que "la intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de Letras en Sevilla nos hace aconsejar a Cajasol que aplace hasta nueva fecha los debates anunciados". También denuncia "una campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes, a fin de hacerles renunciar a su intervención en unas jornadas cuyo contenido éstos conocían perfectamente y cuya asistencia habían confirmado hace meses sin plantear objeción alguna".

Llamadas telefónicas a los participantes

Pérez-Reverte cuenta que "a esas coacciones públicas y privadas, con llamadas telefónicas a muchos de los intervinientes para que no asistieran a Sevilla, se fueron sometiendo vergonzosamente a lo largo de la semana, declinando la asistencia prometida, los políticos Antonio Maíllo (Izquierda Unida), María Márquez (PSOE) y Carmen Calvo (PSOE)". Sin embargo, Bolaños, también en cartel, mantuvo su compromiso: "En honor del resto de los asistentes previstos hay que señalar que a excepción del escritor Paco Cerdá, todos ellos, notablemente el ministro Félix Bolaños y todos los historiadores con excepción de Zira Box, mantuvieron con gallardía su compromiso y confirmaron su asistencia". Box escribió en X que se caía del evento por la presión que he sentido de los "míos" (lo digo sin victimismo, es descripción). La paradoja es que eso hace que autoinhiba mi voz; y no lo vivo como un triunfo ni un golpe de efecto, sino todo lo contrario".

La Fundación Cajasol, en otro comunicado, habla de "bajas sobrevenidas" que impiden rearmar el programa con el espíritu "equilibrado, ecuánime y de altura intelectual" con que estaba concebido y de aplazarlo "al próximo otoño".

Culpan a Uclés por "lastimero e infantil"

Además, el comunicado achaca lo que está sucediendo al escritor David Uclés que el domingo fue el primero en caerse del evento. En un vídeo explicó que se negaba a compartir cartel con "dos individuos", el expresidente José María Aznar y el exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, "dos personas que quebraron los derechos fundamentales del hombre".

Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, otro de los organizadores, vieron en la espantada de Uclés un "síntoma siniestro, revelador, del sectarismo y la ignorancia, un claro indicio de que hay sectores ideológicos en España que no desean debates ni razones, sino simplezas demagógicas, trincheras de odio y desprecio que hagan imposibles diálogos, acuerdos o reconciliaciones".

En el comunicado señalan que el mensaje de Uclés fue "lastimero e infantil", que "ofende cualquier inteligencia" y "les sorprendió el anuncio, como si estuviera concertado de antemano". Denuncian que a esta "desagradable campaña ejercida en las redes sociales y otros ámbitos", una "serie de intensas presiones personales", "se sumó el director del Instituto Cervantes Luis García Montero, cuya esposa, la fallecida novelista Almudena Grandes, participó gustosamente en otras jornadas de Letras en Sevilla denominadas Literatura y Guerra Civil".

El comunicado firmado por Pérez-Reverte y Vigorra recuerda que:

En el programa de entrevistas y debates, como es habitual en Letras en Sevilla, se incluían encuentros con personalidades destacadas de la vida española, historiadores de prestigio, militares especializados y políticos de diversas tendencias ideológicas: un conjunto equilibrado, ecuánime y de altura intelectual. Solo VOX (como ya ocurrió en anteriores ediciones de Letras en Sevilla) y Gabriel Rufián (ERC) se habían negado a asistir. Se procuró cuidadosamente que estuviesen representados todos los puntos de vista posibles, desde el expresidente José María Aznar al actual ministro del Gobierno Félix Bolaños y la presidenta del Consejo de Estado Carmen Calvo, que confirmaron su asistencia, como también lo hicieron el coordinador de Izquierda Unida Antonio Maíllo, el expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro Alberto Ruiz Gallardón, la vicesecretaria del PSOE de Andalucía María Márquez, el expolítico Iván Espinosa de los Monteros, el teniente general Félix Sanz Roldán, el director de cine Alejandro Amenábar, el actor Juan Echanove y los historiadores Juan Pablo Fusi, Enrique Moradiellos, Pilar Martínez-Vasseur, Manuel Álvarez Tardío, Gutmaro Gómez Bravo, Zira Box, Fernando del Rey y Julián Casanova, entre otros nombres de extrema solvencia y reconocido prestigio.

El próximo lunes, está prevista en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla una conferencia de prensa en la que los organizadores y coordinadores darán detalles sobre lo ocurrido