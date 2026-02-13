Exalcalde de Toledo recurre al Papa para lograr una sepultura digna para los reyes visigodos olvidados "en un altillo"

Joaquín Sánchez Garrido ha denunciado la situación de abandono en la que se encuentran los restos de dos reyes visigodos conservados en la catedral de Toledo, donde permanecen desde hace más de 180 años sin un enterramiento definitivo. El exalcalde de Toledo y uno de los impulsores de la iniciativa lo ha explicado en una entrevista en esRadio, en el programa En Casa de Herrero, en la que ha reclamado una sepultura "cristiana y digna" para unos monarcas que considera claves en la historia de España.

Sánchez Garrido ha explicado que los restos se encuentran "en una cajita, en un arcón, por llamarlo así, y depositados en una pared", concretamente "en una pared de la sacristía de la capilla mozárabe, en la parte de atrás, en un altillo donde, como en casa, colocamos los zapatos y las cosas hacia arriba". A su juicio, esta situación resulta incompatible con la relevancia histórica de los monarcas: "Nosotros somos la capital del reino visigodo y, claro, si tenemos a dos reyes en una cajita, en un nicho, en lo alto de una pared… pues no nos parece digno".

Una reivindicación sin respuesta institucional

El exalcalde ha recordado que la reivindicación no es reciente. "Llevamos luchando contra la incomprensión de las instituciones dos años y unos meses", ha afirmado, tras detallar que han recabado apoyos de distintas instituciones locales. Según ha explicado, el Ayuntamiento de Toledo respaldó la iniciativa, salvo el grupo de Izquierda Unida y Podemos, mientras que también han recibido el apoyo de la Diputación de Toledo y de asociaciones culturales.

Sin embargo, Sánchez Garrido ha lamentado la falta de respuesta por parte de otras instituciones. "Hemos encontrado absoluta incomprensión por parte de la Casa Real, que se ha dado por enterada; el ministro de Cultura, ni caso, y el consejero de Cultura tampoco, ni caso", ha asegurado durante la entrevista.

El recurso al Papa

Ante esta situación, los impulsores de la iniciativa han decidido recurrir al Papa, aprovechando la celebración del aniversario de la catedral de Toledo. "Creemos que es un momento oportuno y propicio para que, dentro de esos actos, también se celebre (…) que estos hombres, estos reyes, tengan un enterramiento", ha explicado, insistiendo en que la actual ubicación de los restos no puede prolongarse indefinidamente.

Sánchez Garrido ha subrayado que un depósito provisional "no es un depósito sine die" y ha apuntado que existen obligaciones por parte de las instituciones para adoptar una decisión definitiva sobre los restos.

Un legado que exige dignidad

El exalcalde ha defendido que el objetivo es un enterramiento acorde a la dignidad de unos monarcas visigodos que, según ha subrayado, "forjaron la nación española" y cuyo legado jurídico fue tenido en cuenta por Alfonso X el Sabio. "Eso es lo que pretendemos nosotros: algo digno de unos reyes", ha concluido, confiando en que finalmente las instituciones reaccionen y pongan fin a una provisionalidad que se prolonga desde hace más de un siglo.