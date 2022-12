José Luis Corcuera: "Tenemos que impedir que Sánchez pase a la historia como Fernando VII"

Sólo una semana después de la expulsión de Joaquín Leguina del PSOE, y el mismo día en que Alfonso Guerra ha cargado duramente contra la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Corcuera, exministro del Interior con Felipe González, ha incidido en la misma línea crítica que ya había suscrito al firmar el manifiesto que varios exdiputados socialistas han promulgado para oponerse a los movimientos legislativos más recientes del sanchismo.

Ha tomado la palabra este mediodía, durante el acto de presentación de Los catalanes sí tenemos rey, libro escrito a varias manos por eminentes republicanos que hoy defienden la monarquía parlamentaria —coordinado por el colaborador de esta casa, Antonio Robles—. Y ha sido tajante. "Aprovechando que vivimos en un país en el que podemos votar, tenemos que impedir que quien dice que pasará a la historia por exhumar a un dictador pase a la historia, sí, pero emulando a Fernando VII".

Hacía referencia a Pedro Sánchez y a sus pactos con el independentismo catalán, movimiento nacionalista contrario a los valores del republicanismo que él defiende. "Lo que están haciendo es un dislate, pero lo que puede venir después es una tragedia". Ha recordado que "lo terrible de todo esto es que es algo que ya se ha producido en el pasado, con resultados nefastos". Y se ha explicado: "En 1931, Francesc Macià proclamó la República Catalana; y sólo accedió a disolverla cuando consiguió que se debatiera y aprobara el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Entonces, el Gobierno de España accedió a su chantaje, y en 1934 Lluís Companys, mitificado ahora únicamente por haber sido fusilado, dio un golpe de Estado a la República".

El paralelismo escogido por Corcuera no ha sido arbitrario, ya que el meollo de su intervención se ha centrado en ensalzar el "denostado espíritu del 78" y en cuestionar la visión bucólica de la Segunda República que "utilizan quienes ahora tratan de desacreditar el mayor ejercicio de concordia que los españoles han protagonizado en su historia". "Hablamos de la Segunda República como si fuese un jardín de rosas, pero no lo fue. Recordamos a personajes como Clara Campoamor, muy citada últimamente por su encomiable empeño por instaurar el sufragio femenino. La recordamos pese a que muchísimos miembros de mi partido votaron en contra de ello entonces. Y sin embargo, no mencionamos por qué tuvo que irse de España, ni qué escribió acerca de la deriva de esos años, siendo ella republicana".

"No le quito ni un ápice de responsabilidad a los golpistas del 36 ni al régimen franquista que se instauró después y que nos privó de vivir en libertad durante tantos años", ha añadido. Su discurso iba encaminado, más bien, a valorar en su justa medida los valores democráticos de la Segunda República y a compararlos con los que "nos dimos en 1978, cuando aprobamos la única Constitución que ha votado el pueblo español en toda su historia".

Para Corcuera, ese último no es un detalle menor. "De hecho, es un detalle sustantivo, si tenemos en cuenta que en Cataluña los votos a favor de la Constitución de 1978 superan en número a la suma de todos los que consiguieron en las últimas elecciones los partidos que hoy conforman el Parlamento de Cataluña". "Tiene sentido que fuese secundada por tanta gente, ya que fue concebida por los que venían del exilio, por los que pagaron su oposición al franquismo con la cárcel y por quienes, viniendo del régimen, estaban determinados a avanzar hacia una democracia de todos. Todos ellos se decantaron por unas normas de concordia que deben regir en toda democracia avanzada. Pero hoy intentan desacreditarlas una piara de antifranquistas que nacieron después de que muriera Franco y que no tienen ni idea de lo que fue vivir bajo su dictadura".