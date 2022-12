48 horas después de su suspensión de militancia del PSOE, Joaquín Leguina ha hablado de la medida en una entrevista en La Noche de Dieter de esRadio, donde ha aprovechado para contestar a algunos de sus ex compañeros. Después de que Pilar Alegría asegurara públicamente que no presentó alegaciones al expediente que le abrió Ferraz y sostuviera que se le ha expulsado por pedir el voto para Isabel Díaz Ayuso, Leguina ha sido tajante: "Miente. Yo no he pedido nunca el voto para Ayuso. Otra cosa es que me gusten cosas que hace".

El partido decidió abrirle un expediente después de que participara en un acto con Ayuso junto al también socialista Nicolás Redondo Terreros, que en cambio no ha sido expulsado. Según Leguina, eso se debe a que los líderes del PSOE en el País Vasco intercedieron por él.

En la entrevista, el socialista también ha respondido a Margarita Robles, que habló este jueves de la "falta de elegancia" de Leguina en su actitud con el partido. "O sea, ¿yo no he tenido elegancia y su jefe sí? Yo estoy en contra de Sánchez en muchas cosas que ha hecho, pero eso no quiere decir que no quiera al partido. ¿Es que Sánchez es el PSOE?"

Leguina ha insistido en que sí presentó alegaciones, en contra de lo que ha dicho la portavoz del partido, y ha señalado que Alegría "no sabe de lo que habla". Ha anunciado que las presentará nuevamente "y ya veremos a dónde llegamos. A mí me han quitado unos derechos y tengo ganas de reivindicarlos. Me cubre la Constitución, y las leyes y los jueces que todavía son independientes de Sánchez".

El socialista ha criticado duramente el asalto de Sánchez a la Justicia y la reforma del Código Penal. También ha señalado que comparte el "temor" de Ayuso respecto a los planes de Sánchez y ha apuntado la posibilidad de que en el futuro se apruebe "una ley de referendos para que los separatistas catalanes convoquen los que quieran". "Sería el fin de este país", ha destacado.

Según Leguina, lo que piensa él "lo piensa mucha gente" en el partido, "no sólo de la vieja guardia": "No sabe la cantidad de mensajes de apoyo que he recibido, básicamente de socialistas". Y ha señalado que existe la posibilidad de que un movimiento de reacción antes de las generales para desbancar a Sánchez: "Dentro del partido hay mucha gente que piensa como nosotros", ha insistido, "pero todavía está por ver".