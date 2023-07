Los diez libros de los que más se hablará este verano

3 / 10

Todos en mi familia han matado a alguien

En verano solemos pasar más tiempo en familia. No todas son perfectas, pero, al menos, no son como la que nos propone Benjamin Stevenson. Todos en mi familia han matado a alguien está considerada la mejor novela negra de 2022 según The Sunday Times. Narra una extravagante y letal reunión familiar, que será adaptada para HBO por los productores de éxitos como The White Lotus o Mare of Eastown.