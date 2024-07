'Long Island': ¿Se pueden arreglar las malas decisiones?

Andrés Amorós, el critico literario de Es la mañana de Federico, de esRadio, propone leer Long Island (Lumen), de Colm Tóibín. Se trata de la continuación de Brooklyn, ganadora del Premio Costa Book, mejor libro del año según The Guardian, The Daily Telegraph y The Observer, con más de un millón de lectores y llevada magistralmente al cine.

La historia sucede en la primavera de 1976. Han pasado veinte años desde que Eilis se casó con Tony Fiorello y abandonó Brooklyn para mudarse a Long Island, junto a su extensa familia política. Ahí nacieron sus hijos, Rosella y Larry.

La novela se lee con interés. En las primeras páginas, la protagonista tiene un encuentro con un hombre que le anuncia que en breve le traerá un bebé, fruto de la infidelidad de su marido con la mujer de este. La familia italiana lo acepta, pero ella no y entra en crisis absoluta. Por primera vez en mucho tiempo, Eilis se siente lejos de su Irlanda natal y decide regresar a Enniscorthy, a un mundo que creía haber dejado atrás y a unas maneras de vivir, y de amar, que pensaba haber perdido del todo.

Colm Tóibín escribe muy bien y de forma muy sencilla. Uno de los secretos de su éxito es que los protagonistas son muy atractivos, pero son personas normales con los que es fácil empatizar. Además, el autor consigue una tensión mantenida excelente.

Uno de los temas principales es la familia, en un pueblo pequeño donde todos se conocen. Resulta interesante otra reflexión que propone: ¿se pueden arreglar las malas decisiones tomadas?