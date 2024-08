En el reino de los tiburones

En el prefacio del libro La política del disimulo, María Blanco pasea con el cardenal Mazarino en los alrededores del Palacio Real de Madrid y le pregunta cómo es posible sobrevivir nadando entre tiburones. Es decir, en el ácido mar de la política. Siglos antes de Kahneman, Tverski y toda la psicología conductual que lleva a ganar el Nobel de Economía hubo una emergencia de políticos que reflexionaron sobre la praxis del poder: Maquiavelo, Quevedo, Gracián, Juan de Mariana y el que ahora nos ocupa, el cardenal Mazarino, italiano instalado en la corte francesa que tenía que defender a una regente española cuyo hijo se convirtió, en gran parte gracias a él, en el Rey Sol, Luis XIV, monarca absoluto por excelencia.

Opacado por la fama de su predecesor, el también cardenal Richelieu, Mazarino no era sacerdote, pero consiguió ser nombrado cardenal por la influencia del rey Luis XIII. Cuando no se mandan ejércitos, hay que tratar de hacerse con la mente de quienes los dirigen. A esa tarea se dedicó este consultor, este asesor, esta estratega que escribió un breviario para políticos al estilo de El príncipe de Maquiavelo.

La principal característica de Mazarino en el retrato imaginado que nos presenta Blanco es que es alguien que piensa en la posteridad y en el bien común, pero sin problemas para ensuciarse las manos en las miserias de las conspiraciones, los crímenes y las infamias. A diferencia, por ejemplo, de los moralistas españoles de la Escuela de Salamanca, que por aquel entonces encarnaban un modelo de política con más peso de la ética. Blanco sabe poner en jerga de hoy los pensamientos de Mazarino sin que chirríen por un excesivo presentismo. Por ejemplo, cuando el cardenal explica que "en el mundo de la política, la realidad es el relato". Sin duda, como subraya Blanco es una excelente guía para transitar por las grietas del poder sin caerse por ellas.

El libro en realidad son dos libros. Cien páginas aproximadamente las ocupa el Breviario para políticos del propio Mazarino, mientras que otras cien se corresponden al ensayo en el que Blanco lo analiza y comenta. En ese orden. Yo me las leería al contrario, porque el contexto de Blanco es fundamental para comprender los consejos de Mazarino porque no es igual, naturalmente, la estructura política y económica de la Francia del siglo XVII que la actual, por lo que hay que someter sus dictámenes a un ajuste espacio-temporal, sobre todo en el ámbito moral y antropológico.

Mazarino transita sin problemas de la más alta política a los consejos sobre la cotidianidad más de todos los días porque en él se cumple el mantra moderno de que lo personal es político. Por ejemplo, en la alta política es crucial la relación de amistad, pero es un ámbito donde es muy fácil pasar del amor al odio en un santiamén. Como en todas las ocasiones, Mazarino recomienda temple, prudencia, controlar las pasiones y, parafraseando el título de la obra, la ética del disimulo. Al fin y al cabo, la cortesía no está reñido con las puñaladas por la espalda. Así, nos dice, se rompe una amistad:

Evita las rupturas violentas. Incluso si tu amigo te ha agraviado considerablemente, mientras tú no tienes nada que reprocharte, reprime la animosidad que podrías albergar. Perdónalo, pero en tu fuero interno ahoga poco a poco todo sentimiento afectuoso hacia él, deja que en el fondo de tu corazón se vayan desatando uno a uno los vínculos de la amistad. Puedes seguir viéndolo si las circunstancias así lo demandan, por ejemplo, por negocios, pero si tienes que hablar con él, que tus palabras sean lo más lacónicas posible. Puedes incluso, ocasionalmente, invitarlo a tu mesa: eso hará ver a los demás que no eres amigo de la gente solo cuando te hacen favores.

En este párrafo está concentrado toda la performance política de Mazarino, oblicuo, discreto, implacable, utilitario… podríamos pensar en el Rhett Butler de Lo que el viento se llevó, simpatizante de la causa del Sur pero sin ningún escrúpulo en hacer negocios con los yanquis dejándose ganar unos dólares al póquer para crear buen ambiente con los casacas azules.

Esta dimensión personal de la política, que explica que auténticos sinvergüenzas consigan prosperar para incredulidad e indignación del gran público, que no es consciente de este juego íntimo del poder, lo llama Blanco en su análisis "el factor X", esa vida tan invisible como potente y que se escapa a las reflexiones de los filósofos, demasiado abstractos ligados a sus conceptos, y de los historiadores, demasiado concretos pegados a sus documentos. Es lo que denominó Hannah Arendt "la vida del espíritu". Un espíritu, el de Mazarino, una especie de Anakin Skywalker de los jesuitas que terminó pasando al reverso tenebroso de la Fuerza política para convertirse en el Darth Vader del Emperador Sol, que ha sabido captar y recrear magníficamente María Blanco en un libro que es clave para políticos en activo, politólogos de guardia y, en general, cualquier ciudadano que no sea un idiota, término que en la antigua Grecia designaba a los que no se ocupaban ni preocupaban de la política.