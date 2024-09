Arantza Portabales: "Siempre digo que tengo los lectores más fieles"

Arantza Portabales publica sus historias en el mismo instante que empieza a escribir, en lengua española y gallega (nació en el País Vasco pero de padres gallegos). Del microrrelato ha pasado a la novela negra. "A mí la crisis de los 40 me dio por volverme loca; igual es que ya estaba loca. Antes podría haberme echado un amante, comprado un Porsche o dedicarme al gimnasio, que me habría ido mejor, pero de repente decidí que quería hacer algo para mí, y ese algo fue escribir, porque siempre había sido una lectora voraz, una loca de la lectura."

Tras aparecer en diversas antologías, Portabales publicó en 2015 su primer libro de microrrelatos, A Celeste la compré en un rastrillo. Ese mismo año también vio la luz su primera novela en gallego, Sobrevivindo, ganadora del Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia.

Ha visitado Es la Mañana de Federico para hablar de sus novelas más conocidas, como Belleza roja y La vida secreta de Úrsula Bas, protagonizadas por la pareja de policías Abad y Barroso. Ha anunciado que, de momento, la trilogía no continuará: "Empecé la historia, pero me pasó una cosa: no me gustaba. Es de personas inteligentes no tener prisa. No soy una escritora de grandes masas, pero siempre digo que tengo a los lectores más fieles", ha explicado.

La autora ha defendido la importancia de centrarse en quién es afectado por el asesinato, más que en quién es el asesino, y ha asegurado que a ella le gusta hablar de la vida.

Ahora, ha anunciado en esRadio que está trabajando en otra novela no relacionada con la saga: "Necesitaba otra historia". Se ha trasladado al pueblo de su madre, Loira, cerca de Pontevedra, para crear a una nueva detective y una enorme casa llena de magnates. La novela saldrá el 23 de enero de 2025 bajo el título Asesinato en la casa rosa.