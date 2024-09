Alice Kellen: "Tengo más lectoras simplemente porque las mujeres leen más"

Alice Kellen en el seudónimo con el que una escritora valenciana lleva conquistando las listas de los más vendidos en novela juvenil desde hace más de una década. Ha conseguido construir un universo narrativo imantado en el que las emociones y los sentimientos estallan en cada página. En sus 15 novelas, entre ellas Nosotros en la luna, El mapa de los anhelos, La teoría de los archipiélagos o Donde todo brilla, ha conseguido atraer a 2.500.000 de lectores.

"Me pedía el cuerpo escribir una novela de adultos y no me planteo volver atrás a la novela juvenil. He ido creciendo mientras iba escribiendo. En cierto modo, las novelas son un espejo tuyo, de tus vivencias y tus preocupaciones, de lo que a ti te interpela. He escrito mucho sobre personajes de veintitantos y ahora estoy en otra etapa", explica la autora a Libertad Digital. "Ya había escrito alguna novela que era bastante adulta, pero necesitaba una transición. Estábamos esperando el momento porque quería que el público me acompañase, creciese conmigo. No es más adulta en cuanto a temas, puesto que al final siempre navegamos en los mismos conflictos, sino en las edades de los personajes. Viven otras experiencias vitales", añade.

"Todo lo que se queda inacabado tiene mucho más brillo que las cosas a las que le ha dado tiempo a desgastarse

Descubierta ya su identidad, Silvia Hervás (Valencia, 1989) publica Quedará el amor (Planeta), una novela "adulta" en la que explora la amistad que surge entre un anciano en cuidados paliativos y una treintañera, madre de dos niños, que limpia habitaciones en el hospital. Se combinan dos líneas temporales y el lector viaja de la Escocia de finales de los 90 a la Francia de la II Guerra Mundial con el amor, en sus distintas facetas, como hilo conductor.

A base de confesiones, Margot conocerá la extraordinaria historia de Cedric, que fue piloto de la RAF y que vivió un amor de verano durante el conflicto que sigue añorando y que el hombre recuerda con nostalgia. "Todo lo que se queda inacabado, los interrogantes abiertos, siempre tienen mucho más brillo que las cosas a las que le ha dado tiempo a desgastarse", cree Kellen. "Nuestra narrativa es muy potente, y no hay nada que pueda hacerle sombra a la imaginación, que suele ser luminosa. Siempre rellenas los huecos de una manera muy idílica".

El nuevo libro de Kellen es un escaparate con las distintas caras del amor: el de pareja, por supuesto, pero también el referido a la familia o los amigos, aunque sea menos novelesco. "El amor romántico está más idealizado que la amistad por lo que nos hace sentir de una manera física. La amistad despierta menos cosas a nivel físico. El amor es algo tan arrollador, con ese nudo en la tripa, ese deseo y esa pasión. Se nota a nivel corporal y eso no pasa con la amistad. Es un volcán". Sin embargo, la autora confiesa que escribir los diálogos entre Margot y Cedric fue lo que más disfrutó.

Las novelas románticas de Alice Kellen tiene un público muy fiel, que disfruta de unos sentimientos "abstractos porque cada uno los vive de una forma diferente" pero que de una forma u otra "todos hemos vivido". No le preocupan demasiado los prejuicios asociados a este género, prefiere pensar que "hay hueco para todos y lo importante es que cuando un lector entra en una librería tenga donde escoger".

"A mí me gustan las novelas románticas aunque como lectora consumo de todo", asegura, y considera que el género romántico ha cambiado "muchísimo" en los últimos años: "Hemos cambiado el ideal romántico a nivel social y las novelas tienen que reflejarlo".

Lectoras y lectores

La escritora valenciana cree que entre sus seguidores hay más mujeres "simplemente porque las mujeres leen más". "A veces sigue habiendo prejuicios sobre que las historias de amor son cursis y los hombres rechazan eso, pero creo que entre las nuevas generaciones esto se está acabando. En lo audiovisual se ha avanzado mucho y creo que una comedia romántica gusta al género masculino y femenino; y en la música nunca ha habido esta barrera, cuanto más desgarradoras e intensas, mucho mejor. En la literatura, estamos aún en ese camino".

"La primera versión de esta historia la escribí hace cinco años. Para mí era un reto porque nunca había escrito una novela con tintes históricos y bélicos. Me apetecía explorar ese contexto que tiene un aire muy cinematográfico. La valenciana cree que este salto puede abrirle la puerta a otros lectores: "Hay un público que posiblemente no me haya leído hasta ahora porque me asociaba a la novela juvenil y que ahora se animen".