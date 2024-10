Sáenz de Urturi regresa a sus inicios: "Tuve un accidente con el coche y ahí se paró todo"

Eva García Sáenz de Urturi, unas de las escritoras más vendidas en España, estaba escribiendo la quinta entrega de la saga de La Ciudad Blanca, protagonizada por Kraken, cuando un accidente de tráfico interrumpió el proyecto. "Una furgoneta arrolló el coche en el que yo iba. Estaba en plena efervescencia creativa, estaba más feliz que nada, pero me quedé varios meses en cama. Ahí se paró todo", confiesa a Libertad Digital.

Entonces Kraken se quedó en un cajón. Pero la autora vitoriana sintió la necesidad de abrir otro mueble y recuperar La vieja familia, su primera novela, aquella que ideó cuando era una total desconocida que se autopublicaba, la chispa de un incendio que aún arde. "Ha fascinado a muchos lectores hasta el punto de convertirse en un fenómeno de culto", asegura la autora.

El argumento invita al lector a pensar qué haría si no envejeciera más allá de los 25 años y pudiera vivir por los siglos de los siglos -aunque la longevidad no incluyera inmortalidad-. Iago del Castillo, un longevo de 10.300 años con un cerebro prodigioso, pretende descifrar los motivos por los que ni él ni los demás miembros de su familia envejecen y así encontrar el gen que permita tener hijos con la misma singularidad.

"Es mi novela más especial y los personajes que me han acompañado siempre. Me han dado sabiduría y visión panorámica de los acontecimientos", dice. No solo ellos han caminado de su lado, también amuletos relacionados con la longevidad. "Siempre llevo conmigo en mis bolsillos lascas de sílex que mi abuelo cogió de un antiguo trillo", recuerda la autora, emocionada durante una visita a la cueva de El Castillo, en Cantabria, Patrimonio de la Humanidad y lugar de nacimiento de su protagonista. La cavidad, hallada en el monte Castillo de la localidad de Puente Viesgo, posee pinturas rupestres como manos o una cría de mamut.

García Sáenz de Urturi se documentó de forma exhaustiva sobre arqueología, historia y genética, una apuesta en firme para una debutante. "En esos momentos no era escritora ni me planteaba cambiar de profesión. Era funcionaria de carrera, pero siempre había escrito relatos. Me di cuenta de que esa idea daba para mucho. Cuando decidí escribir una novela, lo hice como todo lo que he hecho en la vida, de forma profesional. Hice cursos de escritura creativa y novela mientras me documentaba. No sé qué fue lo que me diferenció para que destacase tanto, no sé si fue un cúmulo, el momento y la novela adecuada. Nunca lo he sabido, pero algo ha tenido que pasar con Los longevos para que 12 años después me lo sigan pidiendo con tanta insistencia".

Los mandatarios que tenemos alrededor son una especie de conjunción de soles negros que nos puede abocar a algo muy malo

A pesar de que está protagonizada por un joven de diez mil años, no considera que sea "una novela fantástica". "El reto fue coger una premisa imposible y llevarla a la realidad sin meterle nada de fantasía. Esa es su magia", nos explica. No vacila al afirmar que "la eterna juventud no garantiza la felicidad" puesto que "ninguno de los personajes está relajado y feliz, más bien todos han tenido una vida dura y tienen conflictos familiares".

Se publicó en un "mundo diferente al de ahora" y las cuestiones que se tratan se ven de otra forma. "En 15 años hemos pasado una pandemia y ahora estamos en un momento peligrosísimo con toda la amenaza de las guerras. Los mandatarios que tenemos alrededor son una especie de conjunción de soles negros que nos puede abocar a algo muy malo".

El relanzamiento de La vieja familia (Planeta) se hace tras "revisarla y actualizarla": "A lo largo de los años la he ido releyendo. He querido actualizarla a 2024, una labor de quitar subtramas que no retomaba en la segunda ni la tercera parte. Tenía que ver con el día a día de algunos personajes que seguían. He quitado escenas que no son principales. Ha sido una labor de muchos meses". A lo largo de 2025 se publicará la segunda parte, Los hijos de Adán, y la tercera, El Camino del Padre, que nunca se publicó.