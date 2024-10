Iñaki Arteta: "El final de ETA es imperfecto, injusto y políticamente pragmático"

El cineasta bilbaíno Iñaki Arteta ha publicado el libro Bajo el silencio, una recopilación de las entrevistas que grabó para su documental del mismo nombre en el que da voz a víctimas de ETA y algunos de los "perpetradores" del terror etarra. Arteta ha presentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio este "libro que es el guión" del documental, según Jiménez Losantos.

Ha destacado que lleva "mucho tiempo" manejándose en "ese escenario en el que por una parte están las víctimas, el del bien, y, por otro, el de los perpetradores a los que les aplaudían" tras cometer los asesinatos. Cree Arteta que "es importante acercarse a este núcleo social" para que perdure en el tiempo esta denuncia contra la impunidad y a favor del recuerdo de lo que pasó.

En este sentido, Arteta ha dicho sobre los etarras que hay que "hablar de ellos" y "señalarles para que en el futuro se sepa quiénes fueron" y que tras "esa supuesta lucha" que protagonizaron y "detrás de ese sufrimiento hubo gente normal que decidió organizarse para matar". Los asesinos y sus seguidores "no sólo no se arrepienten ni lo harán sino que exhibe su pasado", ha apuntado el cineasta. Piensa que "no tienen problema en disimular que no han hecho nada, pero presumen cuando salen los presos de las cárceles haciéndoles homenajes o con pancartas en las fiestas de Bilbao". "Al no encontrar oposición manejan ese discurso ambivalente", ha destacado.

Iñaki Arteta ha dicho que "nadie quiere aparecer como el malo de la película" por eso parece que "nadie estuvo allí". "Han delinquido, ellos lo saben, y se quieren proteger" y para ello han conseguido "tener bastante impunidad, primero normalizando su proyecto político en las instituciones". Además, ha apuntado que han ido "tapando lo que han hecho para tirar para adelante", sin embargo para "la historia hay tantísimos documentos que avalan lo que han hecho. Y no sólo asesinatos, también el daño que han hecho a la sociedad". Sobre las centenares de miles de personas que abandonaron la región ha dicho que "en su momento se les fue expulsando y ha diseñado una sociedad distinta, más silenciada".

El cineasta ha argumentado que "el final de ETA es un final imperfecto, injusto y políticamente pragmático". En este sentido, ha dicho que "hay que repartir medallitas e indemnizaciones a las víctimas". También que "habrá un plan para que salga el ultimo preso a la cárcel. Eso está diseñado. Eso lleva a la impunidad". Este plan "la sociedad vasca lo coge con alivio" para "que no se hable" de lo que sucedió. Para Arteta "eso alivia bastante a las conciencias" y no sólo las vascas. También le pasa "lo mismo" al resto de "la sociedad española" porque lo ven como "un problema menos".

"Una ideología tóxica"

El cineasta ha apuntado que la sociedad vasca es "compleja" y que el nacionalismo "es una ideología tóxica y un sentimiento tóxico que se ha vivido allí, como por una supuesta persecución del franquismo, con respeto". Con esa excusa, se ha transmitido y se ha querido "empapar a la sociedad con esos principios", pese a que esa lucha "acabó con despreciar la vida humana y organizarse para matar": "Un experimento social lo que hemos vivido ahí. Los que tenemos una edad, hemos contemplado el asesinato, lo hemos asimilado".

Arteta ha dicho que las víctimas, "en general, tienen un sentimiento de frustración". Ha destacado su ejemplaridad porque "madres con ocho hijos, con ese estigma", dentro o fuera del País Vasco, "han tirado p’alante". "Son vidas muy complicadas: la gente tiene hijos que quiere proteger; de un pueblo a otro, tu vida es diferente: uno es el infierno, otro puede ser el purgatorio".

"Para la Historia, no vale el arrepentimiento"

El también escritor ha sido claro sentenciando que, "para la Historia, no vale el arrepentimiento", y ha señalado que "el silencio es la herramienta que utilizan ellos" –los nacionalistas– y que el tema del terrorismo "no en las conversaciones": "No lo hablas con nadie que no sea íntimo tuyo, para que no sea un problema de comunicación. No está vinculado al miedo, sí a la incomodidad de no oponerte a la cultura nacionalista".

Arteta ha criticado la "actitud contemplativa o, a veces, cómplice, comprensiva", de la izquierda con el terrorismo, y ha considerado que, sin esa actitud, ETA "creo que no hubiera dudado tanto". Además, ha dicho que "la independencia ya está allí: España no está allí, se recaudan impuestos… Mientras pague España, creo que hasta a Bildu le parece bien", y ha informado sobre su gran proyecto, totalmente independiente, de un museo documental del terror de ETA: "Continuamos con las grabaciones. Precisamente, esta semana haremos una docena de entrevistas a víctimas, familiares de víctimas mortales… Tenemos unas quinientas entrevistas. Queda mucho por hacer, pero lo estamos haciendo".