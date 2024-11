Jo Nesbo vuelve a encontrar en la Biblia la mejor inspiración

El exitoso escritor noruego Jo Nesbo (Oslo, 1960), uno de los referentes actuales del género negro escandinavo, revisó el mito de Abel y Caín en El reino (Reservoir books), en la que exploraba los límites de la lealtad y la disyuntiva entre la felicidad personal y el deber fraternal. Llega a las librerías la segunda parte, El rey de Os (Reservoir books). "Sentía que la historia de estos dos hermanos aún no estaba cerrada", justifica.

El lector continuará con la historia de los hermanos Carl y Roy Opgard, el primero al frente de un balneario y el segundo a cargo de una gasolinera, en un pueblo en los páramos de Noruega. Son dos tipos a los que no les tiembla la mano para salvaguardar el apellido familiar y sus negocios, pero el cerco se estrecha sobre ellos en la investigación de varios crímenes del pasado.

Nesbo, que presentó la novela de forma telemática, ha defendido la vigencia de la novela negra por ser "un escape a un mundo seguro, donde los crímenes se resuelven y el orden se restaura" y cree que, a pesar de partir de un asesinato, se pone el foco en "la condición humana, la sociedad y las cuestiones morales, cuestiones que antes abordaba la literatura religiosa". Dice que son asuntos que ya se trataban hace dos mil años, atemporales, pero que "se les da un contexto diferente y nuevo cada vez".

El autor noruego vuelve a explorar la relación fraternal, pero más concretamente "la intimidad, lealtad y competencia" que puede haber entre dos hermanos, teniendo de espejo a Caín y Abel porque "es tan simple como que la Biblia tiene las mejores historias". "Un hermano te puede irritar y hacerte sentir furioso, pero al final hay una lealtad infinita y siempre le vas a defender. Hay una telepatía que no se tiene ni con los mejores amigos. Considero a mi hermano mi mejor amigo y al mismo tiempo el más idiota de la familia", asegura.

Sin presión económica

Nesbo dejó de lado la falsa modestia y reconoció que "es una persona privilegiada" y escribe para divertirse, "sin la presión económica de tener que publicar a menudo". Por eso se puede permitir, como confesó, borrar una novela que no le parecía lo suficientemente buena. Sobre la inteligencia artificial (IA) no teme que sustituya a los escritores en un futuro cercano, sino que complemente su labor. "No creo que me vaya a quedar sin trabajo en los próximos 20 o 30 años", opinó.

Nesbo volverá a su exitosa saga Harry Hole en breve - que ya cuenta con trece libros desde que en 1997 publicase El murciélago-, pero antes publicará un libro protagonizado por un detective norteamericano que investigará un crimen en Minneapolis (Estados Unidos).

Jo Nesbo. El rey de Os. Editorial Reservoir Books. Colección: Roja & Negra. Nº de págs.: 464 / PVP: 23,90 €