Estremecedor relato de Santiago Posteguillo de la DANA: "¿Cómo puede ser que en 48 horas no viniera nadie?"

El escritor Santiago Posteguillo ha relatado en el Senado cómo vivió los primeros momentos tras la gota fría que devastó numerosas localidades de la Comunidad Valenciana. Según su testimonio, nadie avisó y en su caso personal, "por intuición" y viendo cómo salía el agua del barranco del Poyo, decidió no cambiar su coche de sitio, ya que no quería poner su vida en peligro. Santiago asegura que cuatro días después encontró su coche a un kilómetro de donde lo había aparcado.

Santiago ha asegurado que lo "impresionante" es que en 13 minutos había un torrente de agua de dos metros sin control que arrasó todo: "Vimos hasta gente desaparecer en el agua, nos acostamos sin luz ni agua pensando que al amanecer estaría la Guardia Civil, los bomberos y el Ejército". Sin embargo, el escritor ha detallado que cuando se despertó "no había nadie, solo un cadáver, barro, silencio y miedo". A esto, se añade que, desde el segundo día, según cuenta, el peligro de la noche y los saqueos: "Parecía la película La Purga".

El segundo día tampoco había nadie, ha asegurado. Fueron precisamente los vecinos los que se encargaron de retirar el cadáver, ha añadido incrédulo el escritor, haciendo mención a que estamos en España y en el siglo XXI. Posteguillo ha asegurado que llamó al Ejército, aunque "no puedo contar lo que me dijeron". Sin embargo, esa llamada le llevó a, en cuanto colgó, dirigirse a su pareja para decirle que tenían que salir de ahí como fuera y por sus propios medios.

Al tercer amanecer, cuando ya no quedaba nadie del ámbito institucional y empezaron a llegar los voluntarios, tomó su ordenador, en el que escribía la novela, sus notas y algo de ropa. Junto a su pareja, emprendió un largo viaje a pie, recorriendo kilómetros y kilómetros de paisaje devastado. A su paso, se encontraban con personas en situaciones desesperadas, cadáveres que aún no habían sido retirados, coches volcados, edificios destruidos… hasta llegar finalmente a Valencia, donde tiene un piso.

Crueldad del Gobierno

Santiago ha asegurado que la situación en localidades como Catarroja, Alfafar, Paiporta y otros pueblos afectados es mucho más grave de lo que muchos pueden imaginar, ya que la ayuda institucional no está llegando de manera adecuada. "Afortunadamente, el pueblo siempre responde, pero el pueblo con palas no puede hacer frente a todo", lamenta el escritor. Además, advierte que ya se están empezando a registrar casos de enfermedades infecciosas debido a la falta de intervención y recursos.

Según su testimonio, la sensación generalizada en las zonas devastadas es la de abandono por parte de las autoridades. "Parece que los políticos del siglo XXI están apuñalando al pueblo", afirma, aunque matiza que no todos los políticos son iguales, reconociendo que también existen personas honradas en la política.

Por último, Santiago ha subrayado la crueldad del Gobierno al no haber advertido a la población a tiempo ni brindado la ayuda necesaria de forma efectiva. Aunque se siente afortunado por contar con medios suficientes para superar la situación, no puede evitar sentir tristeza por aquellos más vulnerables, como los ancianos que viven en zonas bajas y que, además, no tienen la capacidad para gestionar la burocracia necesaria para acceder a las ayudas. "Es una situación miserable", ha concluido.