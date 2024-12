Los periodistas Pablo Planas e Iñaki Ellakuria han presentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el libro Puigdemont. El integrista que pudo romper España en el que hacen una biografía del líder independentista catalán y cuentan lo que pasó durante los años del proceso separatista y cómo España estuvo al borde del "conflicto civil por primera vez desde la Guerra Civil".

Pablo Planas ha explicado que todo esto "hay que recordarlo porque luego pensarán que eso no sucedió" y por ese motivo "tiene que quedar plasmado". Cree el periodista de Libertad Digital que "pasaron muchas cosas que la sociedad española prefiere olvidarlas porque son críticas". En este sentido, ha señalado que "la gente podía empezar a pegarse por las calles".

El proceso separatista "fue fruto de una serie de personajes cuyo colofón es Carles Puigdemont". Un individuo "que nos parece la versión perfeccionada entre comillas de Pujol y Artur Mas" por su "irresponsabilidad" y cómo intenta llegar "hasta el final". Iñaki Ellakuria ha apuntado que cuando ponen el título El integrista que pudo romper España lo hacen porque Puigdemont "es un fanático que lleva al nacionalismo al extremo" y que "llegó muy lejos". El periodista de El Mundo ha recordado que "hubo un momento cuando hace la declaración unilateral" si "algún país extranjero como Rusia" la apoya "hubiera colocado a España en un problema muy grave".

"Cuando estabas ahí lo vivías y fue aterrador", ha dicho Ellakuria. Según el periodista se produjo "la sensación de que el Estado no estaba hasta que no habla el Rey y empieza a actuar la Justicia porque el Gobierno estaba desaparecido". "Me ha recordado lo que ha pasado en Valencia", ha asegurado el periodista porque "esta idea de que no había Estado la sentimos muchos catalanes esos días hasta que el jefe del Estado" aparece.

El periodista aha explicado que "el libro lo que está haciendo es recordar lo que pasó" porque "en esos tres años hay una aceleración". En este sentido, ha indicado que "el proceso independentista es una aceleración de un proceso que creó y alimentó Pujol" y los que estaban en 2017 "dieron el paso final". En "muy poco tiempo, tres o cuatro años, pasaron muchas cosas que ahora parece que nunca pasaron, pero sus protagonistas siguen mandando".

Ellakuria ha señalado que "Josep Rull es el presidente del Parlament, Junqueras va a volver a gobernar ERC y es el aliado de Sánchez y Puigdemont sigue mandando. Sánchez depende mucho de estos personajes" porque "los que dieron el golpe mantienen al actual Gobierno" de España. "Aunque nos hemos cansado de ellos siguen manejando y condicionando la democracia española", ha dicho.

"Una operación para tapar los atentados del 17A"

Pablo Planas ha contado que hay desde el independentismo hay "una operación para tapar los atentados del 17 de agosto de 2017" y "convertir eso en la piedra de toque del nuevo Estado catalán". "Aquí lo que está ocultando todo el mundo es que la célula nació, creció y se desarrolló en Ripoll, en la Cataluña más catalana, la del cerdo", ha dicho Planas. "Alguno de los chicos repartían propaganda de la ANC", ha apuntado Ellakuria.

Cree el periodista de El Mundo que "hay un intento de reescritura de todo lo que ha pasado" y lo que ocurre con el atentado "es una cosa terrorífica". Ha recordado que "después del atentado va el Rey al principio a las Ramblas y la gente le aplaudió" y que "la manifestación que se hizo fue diez días después y fue cuando ya prepararon toda esa campaña de insultos". Ha dicho que es hay una "miseria moral de usar el atentado terrorista, primero para atacar al Rey y, después, para convertir a Trapero y los Mossos en una especie de ejército simbólico".

De periodista a líder independentista

El libro de Planas y Ellakuria es también una biografía de Carles Puigdemont que abunda en el ascenso de este periodista a convertirse en líder del separatismo catalán. Cuentan una anécdota del primer encuentro entre el ahora fugado y el entonces presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, cuando fue a visitar la redacción de El Punt Avui, donde trabajaba Puigdemont. En ese encuentro Puigdemont fue el único que se levantó mientras el resto de periodistas permanecieron sentados.

Pablo Planas ha contado que en ese momento "las redacciones estaban llenas de comunistas" y que "todos eran del PSUC". Puigdemont "tiene esa concepción de que Cataluña es algo muy importante y un Estado y cuando aparece el presidente de la Generalidad hay que ponerse de pie. Es lo que reprocha Pujol al entonces director de El Punt Avui y le dice que sólo se ha puesto en pie este señor", ha añadido.

"Él hace sus pinitos en política, pero se va de Convergencia", ha contado Ellakuria porque Puigdemont "siempre ha sido independentista" y "Convergencia le ha parecido una cosita…". "Cuando llega a la alcaldía de Gerona lo hace precisamente porque no es de Convergencia", ha explicado Iñaki Ellakuria. El periodista ha dicho que Puigdemont "siempre ha llegado a los sitios en contra de esa Convergencia de Barcelona un poco de rebote y por eso recibió mucho voto de independentistas que nunca hubieran votado a Convergencia".

Junts, ¿futuro aliado de Feijóo?

Con respecto a un posible pacto de Feijóo con Puigdemont, Planas ha dicho que "moralmente es inasumible". Ellakuria ha indicado que, dentro de Junts, "hay presiones", que "la familia de Pujol y su entorno quiere ir por ahí" porque "se han dado cuenta de que con Sánchez no tienen nada más que sacar", si bien "Puigdemont es un obstáculo". "En el momento en que a Junts y a ERC Sánchez no les sea útil, lo pueden dejar caer perfectamente. No creo que sea un matrimonio eterno, sobre todo, con Junts", ha añadido el periodista de El Mundo.

Éste ha lamentado cómo PSC y PP se han dedicado a "desactivar", ya sea quitándoles las ayudas los primeros, ya sea alejándose de ellos los segundos, a organizaciones como SCC o S’ha Acabat: "Cuando Feijóo va a Cataluña, no se reúne con ellos, sino con el Círculo de Empresarios".

Finalmente, los autores han comentado el mitin que dio Puigdemont en Barcelona en agosto de este años. Según Planas, "se elabora un sainete que tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos diez años en Cataluña: el Estado baja los brazos, la policía no quiere saber nada y te encuentras con ese show". Por su parte, Ellakuria: "Había un acuerdo de no agresión. Me recuerda a cuando le dejaron escapar en el 17. También fue una decisión del Gobierno".