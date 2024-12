Mercedes Ron, autora de 'Culpa tuya': "La novela no está digirida solo a jóvenes"

La argentina Mercedes Ron no necesita explicar qué es Wattpad. La autora de la trilogía Culpables, de la que ahora se entrega en Prime Video la segunda adaptación Culpa tuya, logró millones de seguidores gracias a ese formato de novela por entregas luego recogido como novela. La primera adaptación cinematográfica estrenada en Prime Video fue la película original de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma, y no se espera menos de la segunda parte que se estrena 27 de diciembre.

P. El libro ya tuvo ventas espectaculares, pero… ¿os esperabais semejante fenómeno con la película?

R. La verdad es que cuando vi Culpa mía me relajé muchísimo, creo que hicieron una buena película y que iba a gustar. Pero nunca imaginé que la iban a amar como la han amado. Siempre hay cambios. no era exactamente igual al libro… Tenía miedo que igual se centraran en esos pequeños cambios y no en lo bueno y positivo, pero qué va. Al contrario. Han amado la película y si ha habido cambios, les han gustado. Espero que con esta mas o menos lo mismo.

P. ¿Cuál ha sido tu implicación en las dos películas?

R. Me han dejado estar bastante implicada. Siempre quieres más, pero muy bien. En el casting, en el rodaje, en el guion, y el guion que es donde más quería. Pero si ha habido un cambio, se me ha explicado por qué y por qué iba a ser mejor peli. La verdad es que he estado muy involucrada.

P. Como muchas secuelas, esta segunda parte es más adulta. Se nota incluso en la selección musical.

R. Sí, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo tenemos a un Nick mas adulto, trabajando en el despacho del padre. Ella también quiere ser adulta pero todavía no lo es. Viven momentos vitales distintos y eso hace que todo explote, aparte del drama y los personajes nuevos. Es lo que vemos en la pelicula, hay más madurez pero sigue habiendo un poco de lo que había en la primera.

P. Concebiste la primera novela, Culpa mía, como una historia independiente. ¿Cuál fue el resorte para iniciar el resto de la historia?

R. El empuje fueron los fans del libro. La primera novela encantó en Wattpad. Fue instantáneo. Yo llevaba un año sin saber qué escribir, por dónde tirar. Tuve la inspiración divina pero ellos me ayudaron a empujar algo más la historia, había mucho que contar.

P. Publicaste en Wattpad por entregas, como un folletín de aventuras de hace siglos. ¿Al cohesionarlo como novela cambiaste algo?

R. Cuando escribo el Wattpad tenía el libro terminado. Llevaba dos años intentandolo publicar por el método tradicional y no podía. Y yo creo que por eso gustó mucho, estaba muy trabajado y la gente lo percibió así. Muchos usan Wattpad como un borrador, es lo que yo misma hice con Culpa mía y no me gustó la experiencia.

P. En la saga manejas dos narradores, Nick y Noah, un chico y una chica. ¿Te resulta uno más difícil que el otro a la hora de escribir?

R. Nick es más difícil, los capítulos son mas cortos y los que más gustan. Porque a las mujeres nos gusta conocer el punto de vista masculino. Y fueron divertidos de hacer, meterse en la mente de un hombre. También para el lector ver los dos puntos de vista de la misma situación, cómo las mujeres vemos una cosa y luego en la cabeza de un hombre es todo lo contrario.

P. ¿Y nadie se ha molestado por las libertades que pudieras haberte tomado?

R. No, para nada. La gente está encantada de ver el punto de vista de un chico.

P. ¿Es tan distinta de la de una mujer?

R. (Ríe) Bueno, no te creas, eh.

P. ¿Te planteas cambiar de género, hacer otro tipo de novela?

R. Otro tipo de género para mí sería la fantasía, mi asignatura pendiente. Yo empecé a leer y amé la lectura por la fantasía. Tengo dos libros escritos de ese género. Sacaré algo al cien por cien, pero tengo que trabajarlo mucho y siempre en la linea del romance. Me gustan las historias de amor y es lo que me ilusiona escribir. A medida que he ido creciendo, he incorporado elementos mas adultos, en mi último libro los personajes son adultos, siempre voy alternando con juvenil, porque es un género que me gusta leer y escribir y que no está dirigido solo a jóvenes. Se puede amar a cualquier edad. Y el primer amor es el más intenso, donde se cometen errores. Ese pacto que requiere con el lector me gusta mucho.

Mercedes Ron | Gores

P. ¿Te sorprende el abanico de edad de la saga Culpables, ya sean más jóvenes o más mayores de lo previsto?

R. Me hace feliz cuando viene la madre con la hija y las dos son fans del libro. Muchas me han dicho que han podido conectar con su hija adolescente gracias al libro. También me gusta cuando vienen chicos, vienen pocos pero cada vez más. La novela debería ser de 14-15 años para arriba, en contadas ocasiones vienen con 11 años y siento algo de responsabilidad. Pero eso está en mano del los padres, no las mías. Y también me ha venido gente mayor de sesenta para arriba… y como locas. Se puede amar a cualquier edad.

P. ¿Cual ha sido tu inspiración para Noah y Nick? ¿Te has basado en ti, hay alguna película o novela de referencia?

R. En mí no. Me inspiró mucho el videoclip "I knew you were trouble" de Taylor Swift, es como una película que cuenta cómo ella se pierde porque él le arrastra a un mundo oscuro de peligros. Nick es un chico malo pero de buen corazón y tiene una hermana a la que quiere y un trauma con su madre. Todos los personajes pueden equivocarse pero tienen una razón, no son malos por ser malos.

P. La película tiene más acción que algunas de acción. ¿Te gustan los coches, estás metida en esa cultura?

R. Estoy muy contenta con el resultado, la razón de escribir la historia es que quería que se hiciese una película. Cuando escribía Culpa Mía ya me lo imaginaba como una película. Estudie Comunicación Audiovisual y por eso tenia tantas ganas de que se adaptara. Los coches me gustan lo justo, pero mi marido es un loco de los coches y se fija en todo. Cosas de las que no tengo ni idea. Pero a mí vino todo por el tema de la adrenalina, tener a Noah sorprendiendo al espectador conduciendo y darle la vuelta a ese rol, con la adrenalina que aporta.