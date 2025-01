Andrés Amorós recomienda esta semana Allegro ma non troppo (Crítica), de Carlo M. Cipolla. El autor (1922-2000) era Catedrático de Historia económica en las universidades de Pavía y Berkeley. Este libro nació como una broma privada en los años 70 y ha terminado por ser un éxito mundial.

Consta de dos partes. La primera, titulada "El papel de las especias (y de la pimienta en particular) en el desarrollo económico de la Edad Media", es una divertida parodia de las síntesis académicas de historia económica. La segunda, "Las leyes fundamentales de la estupidez humana" explora cuán abundante es el número de estúpidos.

El punto de partida es que todas las especies tienen que soportar problemas, pero los seres humanos añaden algo más: las consecuencias de la actuación de un grupo más poderoso que la Mafia o la Internacional Comunista y que no es otro que la estupidez. Con gráficos y con el aspecto de un ensayo económico, clasifica a los individuos en cuatro según las consecuencias de sus actos: el estúpido, que no obtiene beneficio él ni se lo da a otros; el incauto, que no obtiene beneficio él pero sí se lo da a otros; el malvado, que sí obtiene beneficio él pero hace mal a otro; y el inteligente, que sí obtiene beneficio él y hace bien a otro.

Y, a partir de aquí, formula cinco leyes fundamentales. En primer lugar, siempre e inevitablemente, cada uno de nosotros subestima el número de estúpidos que circulan por el mundo. Segundo, la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona. En tercer lugar, una persona estúpida es la que causa daño a otro sin obtener beneficio para sí.

El autor, cita como cuarta regla que las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Los no estúpidos olvidan constantemente que, en cualquier momento, lugar y circunstancia, tratar y/o asociarse con estúpidos es un costosísimo error. Por último, la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. Mucho peor que el malvado.

En conclusión, este es un libro tan pesimista como inteligente y divertido. Adorna el humor con jerga académica y hasta con gráficos de apariencia científica. Divierte e inquieta: "¿cómo son los que me rodean?" Y sobre todo: "¿cómo soy yo?" Y lo peor: "¿cómo he sido yo?" No todos respondemos toda la vida al mismo tipo. Hay etapas y sentimientos que nos empujan a todos hacia la estupidez: los sentimientos, el amor, el odio…

CARLO CIPOLLA: ALLEGRO MA NON TROPPO, Barcelona, ed. Crítica, 2024, 117 págs, 11’90’’ euros. ISBN: 978-84-8432-907-7